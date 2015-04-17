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Akkuyu Nükleer Santrali'nin reklamlarında yer alan oyuncu: Beni kandırdılar

Santrale ilişkin reklamlarda pilot olarak rol alan Ayhan Kanal, reklamın elekronik firmasınına ait olduğunun söylendiğini açıkladı

17 Nisan 2015 22:50

Akkuyu nükleer santraline ilişkin televizyon reklamlarında ve bu reklamlardan üretilmiş billboardlarda pilot olarak görünen tiyatrocu Ayhan Kanal, nükleer santrallere karşı olduğunu, yapımcı şirketin, görselleri elektronik şirketi reklamında kullanacağını söylediğini iddia etti.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberie göre, Akkuyu’daki nükleer santrale ait televizyon reklamında pilot rolünü oynayan tiyatrocu Ayhan Kanal, bir elektronik firmasının reklamı diye kandırılarak, bu filme dahil edildiğini ileri sürdü. Yapımcı şirkete dava açmaya hazırlanan Kanal, “Ben sol bir dünya görüşüne sahibim. Politik tiyatro yapıyorum. Nükleer santrale karşıyım. Bu bakımdan, AKP ’nin bile reklamında oynamaktan daha kötü bir durum, benim için. Bana bunu söylemeleri gerekirdi” diyor.

 

Çekim THY merkezinde yapıldı

 

İddiaya göre, tiyatrocu Ayhan Kanal, 22 Şubat’ta Mayadroom adlı reklam firması tarafından bir reklam çekimi için davet edildi. Kendisinden bir elektronik firmasının reklamında pilot rolünü oynaması istendi. Kanal da Türk Hava Yolları’nın simülasyon merkezinde yapılan çekime katılarak, filmde oynadı. Fakat Kanal, on gün önce TV’yi açınca, oynadığı reklamın Akkuyu’daki nükleer santrale ait olduğunu fark etti. Bu reklamın dünya görüşüyle taban taban zıt olduğunu ifade eden Kanal, “Ben sol bir dünya görüşüne sahibim. Politik tiyatro yapıyorum ve muhalif bir geçmişim var. Tüm ilişkilerim bunun üzerine kurulu. Nükleer santrale karşıyım. Bu bakımdan, AKP’nin bile reklamında oynamaktan daha kötü bir durum, benim için. Çünkü etkileri daha uzun süreye yayılacak. Güncel politikadan bile daha çirkin bir yatırım. Bana bunu söylemeleri gerekirdi” diyor.

Aldatıldığını iddia eden Kanal, Oyuncular Sendikası ve kimi avukatlarla görüştüğünü ve dava açmayı düşündüğünü ifade ediyor. Mayadroom adlı şirketin yetkilileri ise bir açıklama yapmak istemediklerini kaydediyor.

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AKkuyu nükleer santralipilotayhan kanal

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