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Akkaş'ın mahkemeden aldığı gözaltı kararları geçerliliğini koruyor

Söz konusu gözaltı kararının kaldırılması için ise dosya savcısının ilgili mahkemeye kararın kaldırılması için müracaat etmesi gerekiyor

26 Aralık 2013 22:23

Arzu Yıldız / Ankara

Bugün düzenlediği bir basın açıklamasıyla yürüttüğü yolsuzluk operasyona dair bilgilerin deşifre olduğunu, şüpheliler hakkında alınan gözaltı ve arama kararının uygulanmadığını ve dosyanın elinden alındığını açıklayan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş’ın dosyadan el çektirmesiyle İstanbul Adliyesi ve Emniyeti arasındaki kriz devam ediyor. Alınan bilgiye göre, Akkaş tarafından aralarında siyasetçilerin çocukları, bürokratlar ve çok sayıda iş adamının yer aldığı 30 kişiyle ilgili mahkemeden alınan gözaltı kararı halen geçerliğini koruyor.

Listedeki isimler hakkında 25.12.2013’de alınan gözaltı ve arama kararı halen kaldırılmadığı için listedeki isimler herhangi bir polis ve güvenlik noktasında kimlik kontrolüne takıldıkları takdir de kararın uygulanması gerekiyor. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, arama kararı şüpheli kişi arama izninin bulunduğu adreste olmasa dahi karar uygunlanabilirliğini koruyor. Söz konusu gözaltı kararının kaldırılması için ise dosya savcısının ilgili mahkemeye kararın kaldırılması için müracaat etmesi gerekiyor. Ancak dosyası operasyon aşamasında alan savcının da kararın kaldırılması için itiraz başvurusu yapmasının hukuken mümkün olsa da etik olmadığı gerekçesiyle başvuru yapmayacağı iddia ediliyor. Öte yandan, şüphelilerin avukatları aracılığıyla gözaltı kararına itiraz hakkının bulunduğu, ancak bugüne kadar yapılan hiçbir itirazın kabul edilmediği öğrenildi.

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