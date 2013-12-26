'Başbakan Erdoğan'ın oğlu suç örgütü kurma iddiasıyla ifadeye çağrıldı'

Savcı Muammer Akkaş'ın yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve kurulan örgüte üye olmak” sıfatıyla ifadeye çağrıldığı iddia edildi. Ancak Ulusal Kanal’ın yayınladığı belgede imza bulunmaması dikkat çekti.
Ulusal Kanal, devlet krizine yol açan ikinci yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili sarsıcı bir belge yayımladı.
Savcı Muammer Akkaş tarafından, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a gönderildiği iddia edilen savcılık davetinde şu ifadelere yer verildi:
“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2012/656 soruşturma kapsamında; Çıkar amaçlı Suç Örgütü kurmak ve kurulan örgüte üye olmak suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadeniz alınacağından, çağrı kağıdına ilişkin tebligatı aldığınızda aşağıda belirtilen tarihte Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmeniz, gelmediğiniz takdirde 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 146’ıncı maddesi hükmüne göre zorla getirileceğiniz tebliğ olunur. Muammer Akkaş – Cumhuriyet Savcısı”
Yazıda yer alan notta ise Necmettin Bilal Erdoğan’ın 2 Ocak 2014 tarihinde mesai saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TMK 10. Madde ile yetkili bölümüne gelmesi istendi.
Öte yandan, Ulusal Kanal tarafından yayınlanan belgede Savcı Muammer Akkaş’ın imza ve mührünün olmaması dikkat çekti.