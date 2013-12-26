HSYK açıklamayı nasıl yaptı, kim hangi oyu kullandı?

Arzu Yıldız Ankara

Yeni “Adli Kolluk Yönetmeliği” metninin Anayasa’ya aykırı olduğu kararı HSYK’da 13’e 5 oyçokluğu ile alındı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) , adli kolluk yönetmeliği değiştikten sonra Adalet Bakanlığı ile temasa geçerek bu kanunun değişikliğinin Anayasa’ya aykırı olduğunu ve bu yönde açıklama yapmak istediklerini iletti. Ancak bakanlık buna müsaade etmedi. Kuruldaki daire üyeleri ve başkanları ise buna sessiz kalmanın hukuka ve yargıya güveni zedeleyeceğini ifade etti.

Bakanın onay vermemesini aşmak isteyen kurul üyeleri açıklama yapılıp, yapılmaması konusunu genel kurulda görüşme kararı aldı. Genel kurula getirilen adli kolluk yönetmeliğindeki değişiklik konusunda açıklama yapma kararı ve açıklanan metin oy çokluğu ile alındı.

Karara ve açıklama metnine imza atan HSYK üyelerinin isimleri şöyle: Ahmet Hamsici, Zeynep Nilgün Hacımahmutoğlu, Zeynep Kavlak, Ulvi Yüksel, Ziya Özcan, Nesibe Özer, Hüseyin Serter, Ömer Köroğlu, Ahmet Kaya, İbrahim Okur, Bülent Çiçekli, Teoman Gökçe, Ahmet Berberoğlu.

Muhalif kalanlar ise Adalet Bakanlık Müsteşarı Birol Erdem, Ahmet Karayiğit, İsmail Aydın, Halil Koç, Rasim Ayçin.

Öte yandan alınan bilgiye göre, açıklamaya ilişkin genel kurulda yapılan tartışmada, kurulun birçok üyesi bu açıklama yapılmadığı takdirde hakim ve savcıların ve vatandaşın hukuka olan inançlarının büyük bir yara alacağı görüşü hakim oldu.