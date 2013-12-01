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Akit'in bulmacası: Partisine ihanet eden AKP vekili, 8 harf

Akit Gazetesi, bugünkü bulmaca sayfasında, AKP'den istifa eden milletvekili İdris Bal'a, 'Partisine ihanet eden vekil' sorusuyla yer verdi

01 Aralık 2013 19:52

İdris Bal, Yeni Akit Gazetesi’nin bugünkü bulmaca sayfasında yer aldı. Bulmacada Bal’ın fotoğrafıyla beraber “Partisine ihanet eden AKP milletvekili” sorusu soruldu.
Bir süre önce, kesin ihraç istemiyle Parti Disiplin Kurulu'na sevk edilen AKP Kütahya Milletvekili İdris Bal, partisinden dün istifa ettiğini açıklamıştı.
İdris Bal, dershanelerin kapatılması ve öğrenci evleri konuları başta olmak üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli girişimlerine muhalefet etmiş, parti kurmaylarının eleştirilerine maruz kalmıştı.
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik de, Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın istifasına ilişkin, "Uzun zamandan beri biraz başına buyruk takılan ve parti disiplinine riayet etmeyen bir arkadaşımızdı" demişti.

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