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İdris Bal'dan AKP'ye rest: Beni istemeyen teşkilatı ben de istemiyorum

AKP'den ihraç istemiyle disipline sevk edilen Kütahya Milletvekili İdris Bal partisinden istifa etti

30 Kasım 2013 16:32

 Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen AKP Kütahya Milletvekili İdris Bal
"Beni istemeyen teşkilatı ben de istemiyorum. AKP  Teşkilatı'ndan istifa ediyorum" dedi.

AKP'de ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen milletvekili İdris Bal, Kütahya'da dershaneciler tarafından coşkuyla karşılandı. Bal, AKP'den istifa edeceğini açıkladı.

Ankara'dan memleketi Kütahya'ya gelen İdris Bal'ı kent girişinde dershaneciler yaklaşık bin araçlık konvoyla karşıladı. İdris Bal, "Beni istemeyen teşkilatı ben de istemiyorum. Teşkilattan istifa ediyorum" dedi.

Daha sonra konvoyla birlikte kent merkezine gelen İdris Bal, Zafer Meydanı'nda 3 bini aşkın kişiye hitaben konuşma yapmaya başladı.

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