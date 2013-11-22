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AKP'li İdris Bal: Demokrasilerde iradeniz elinizden alınamaz

Partiden ihracı istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bal, 'Kimseye hakaret etmiyorum sadece kaygılarımı paylaşıyorum' dedi

22 Kasım 2013 01:35

AKP Kütahya Milletvekili İdris Bal, ‘parti iç disiplinine riayet etmediği’ için disipline sevk edildiğini açıklayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a “Belli bir partiye girdiğiniz zaman belli prensiplere riayet edeceksiniz ama demokrasilerde ağzınızın kapanması, iradenizin, fikir hürriyetiniz elinizden alınması asla ve asla söz konusu olmaz” karşılığını verdi. 
CNN Türk’ün canlı yayınına katılan İdris Bal, Partisinin yönetimince ‘kesin ihraç’ istemiyle disipline sevkine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Ben demokrasinin ne olduğun biliyorum İngiltere’de masterımı, doktoramı yaptım Harvard Üniversitesi’nde çalışmalar yaptım. Benim anladığım demokraside, hazım kapasitesi vardır parti içerisinde her şey tartışılır, tabi ki bunlar yapılırken belirli ilkelere tabi ki uymak gerekir; hem ahlaki hem demokrasi hem de partinin ilkelerine. Ben bu güne kadar yazdığım, söylediğim her şeyin bu ilkelere uyduğuma inanıyorum. Şunu da merak ediyorum, hangi beyanatım, yazım, mülakatım küçük düşürücü olmuş onu merak ediyorum. 
 

Demokrasilerde ağzınızın kapanması asla olmaz 

 
Şunu kabul ediyorum belli bir partiye girdiğiniz zaman belli prensiplere riayet edeceksiniz ama demokraside şöyle bir şey yok artık tamamen ağzınızın kapanması, iradenizin, fikir hürriyetiniz elinizden alınması asla ve asla demokrasilerde söz konusu olamaz. 
 

Her yerden tebrikler alıyorum 

 
Urfa’dan, Diyarbakır’a, Tekirdağ’a kadar her yerden teşekkürler alıyorum, tebrikler alıyorum. Niçin? Milletimin menfaatine bir şeyler söylediğim için. Zannedilmesin bunların hepsi AKPli; CHP’lisi de MHP’lisi de belki BDP’lisi de Alevisi de Sünnisi de sanatçısı da beni arıyor. Sözlerime objektif, hakkaniyet penceresinden bakılırsa kimseye hakaret etmiyorum sadece kaygılarımı paylaşıyorum. Diyelim ki yanılıyorum ama benim burada en önemli sermayem samimiyetimdir.” 

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