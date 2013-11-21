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Politika

AKP'li İdris Bal ihraç istemiyle disiplin kurulunda

İdris Bal, Gezi Parkı olaylarında AKP'nin politikası dışında kalan söylemleriyle dikkat çekmişti

21 Kasım 2013 17:17

AKP Kütahya Milletvekili İdris Bal, partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

AKP içerisindeki muhalif çıkışlarıyla öne çıkan Kütahya Milletvekili İdris Bal, Başbakan  Recep Tayyip Erdoğan dahil bazı konularda partisine yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Bal, son olarak, Erdoğan'ın, grup toplantısında "Korkuyla büyük devlet olunmaz" şeklindeki sözlerini Twitter üzerinden eleştirmişti.

Başbakan Erdoğan, konuşmasında "Korkuyla büyük devlet olunmaz. Kelimelerden, kavramlardan korkanlar, kendi icat ettiği tabulardan, kendi imal ettiği kabuslardan korkanlar, büyük devlet inşa edemezler. Küçük düşünerek büyük işler yapılmaz. Büyük düşünecek, büyük adımlar atacak, büyük hedeflere böyle ulaşacağız" vurgusu yapmış, Erdoğan'ın sözlerinin hemen ardından Bal ise Twitter hesabından şu ifadeleri paylaşmıştı: "Korku ile büyük devlet olunamayacağı gibi, hesapsız, plansız, günübirlik küçük hesaplarla büyük devlet olunamaz, ancak büyük hatalar yapılır" demişti.

Bal, dershaneler konusunda da partisinin görüşü dışında beyanlarda bulunmuştu.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre, Bal'ın açıklamaları parti içerisinde de rahatsızlık yaratırken, AKP, Kütahya Milletvekili Bal'ı "basında çıkan ve parti politikalarına aykırı açıklamaları" nedeniyle kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak müşterek disiplin kuruluna sevk etti.

AKP Kütahya İl Başkanı Kamil Saraçoğlu, Milletvekili Prof. Dr. İdris Bal'ın son dönemlerde yaptığı açıklamalar sebebiyle ihraç istemi ile disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi. İdris Bal'ın, Gezi Parkı raporları ve dershaneler konusunda parti politikasına aykırı görüş, söylem ve öneriler sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini belirten Saraçoğlu, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisinin son dönemlerde parti politikalarına aykırı söylem, görüş ve önerileri dolayısıyla ihraç istemi ile parti disiplin kuruluna sevk edildi. Şu an ben de il yönetim kurulu üyeleri ile genel merkezimizde konuyu takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

 

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