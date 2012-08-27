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Politika

İdris Baluken: Tam bir milliyetçi cephe ruhu ile işi yürütüyorlar

Baluken, BDP'ye bir linç kampanyası başlatılıdığını ve BDP'nin her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirtti

27 Ağustos 2012 19:10

 Hülya Karabağlı

Ankara

BDP Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Kürt sorununun, barış, diyalog ve müzakere yöntemiyle çözülemeyeceğini savunanların BDP’ye  linç kampanyası başlattıklarını söyledi. ‘‘ Tam bir milliyetçi cephe ruhu ile işi yürütüyorlar”' diyen Baluken, ''BDP’yi kapatarak,  milletvekili dokunulmazlığını kaldırarak, sorunu çözeceklerini bilsek, öngörsek,  cezaevinden, ölüme kadar her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız'' dedi.

 

‘Milliyetçi cephe BDP’yi linç etmek istiyor’

 

Baluken,  AKP, CHP ve MHP’nin ortak tutumuna dikkat çeken Baluken, “ “Milliyetçi cephe BDP’yi linç etmek istiyor”. Baluken’e göre,  medyabu süreçte kötü bir sınav veriyor.

 

‘Daha önce cezaevini denediler’

 

Milletvekillerini cezaevini atma, dokunulmazlıkların kaldırılması gibi bir çok  daha önce denenmiş bir çok yönetimin başarısız olduğunu hatırlatan Baluken, ''Tüm bunlar Kürt sorununun çözümünde bir yarar sağlamadı. Yanlışta ısrar etmek siyasi linçe izin vermektir. Sorunu daha da derinleştiren süreçlerdir'' dedi.

 

Milletvekillerini sindirme, hizaya getirme

 

''Milletvekillerini sindirme,  hizaya getirme gibi bir şey düşünülüyorsa ortada ciddi bir yanılgı var demektir'' diyen Baluken, çatışmalı bir sürece doğru gelinebileceği uyarısını çok önceden yaptıklarını, bu uyarının dikkate  alınmadığını söyledi.

 

'Uzun zamandır kapatılmak isteniyor'

 

Baluken, ''BDP devlet tarafındanuzun bir zamandır kapatılma durumuna getirilmek isteniyor.  Bunun işe yaramadığı görülüyor. Çünkü,  bir siyasal partinin mitingini yasaklıyorsunuz. Yasağa rağmen on binler sahip çıkıyor'' açıklamalarında bulundu.

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