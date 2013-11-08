AKP'li İdris Bal: Öğrenci evlerini tartışan eşcinsel evliliği de tartışır

İdris Bal, 'Gezi' çıkışının ardından kızlı-erkekli evler tartışmasında da farklı bir yorum yaptı: Öğrenci evlerini tartışan, eşcinsel evlilikleri de tartışır.

Gezi Parkı olaylarında AKP’nin ‘stratejik hata yaptığını’ söyleyerek parti içinden tepki çeken Kütahya Milletvekili İdris Bal, “kız ve erkeklerin bir arada kaldığı evler” polemiğiyle ilgili de dikkat çeken açıklamalar yaptı. ABD ’de eşcinsel evliliklerinin bazı eyaletlerde “yasal” olduğunu hatırlatan İdris Bal, Türkiye ’de de bu evliliklerin tartışılabileceğini söyledi.

Radikal’den Tarık Işık’ın haberine göre yasada suç olmayan bir şeyin “suç” olması için yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen AKP’li İdris Bal, demokrasilerde yasaların Meclis onayıyla yapıldığını hatırlattı. Birinci sınıf demokrasilerde evrensel standartlar olduğunun altını çizen Bal, “Şu anki dünya konjonktürüne bakıldığında böyle bir düzenlemeye Avrupa Birliği’nin soğuk bakacağını düşünüyorum. Bunu nereye bağlayacaksınız? Zinanın suç olup olmamasıyla alakalı... Yakında ilerleme raporu yayımlanacak. Dünya ne der? Türkiye’ye bakış açısından tartışma getirir. Birinci sınıf demokrasilerde böyle şeyler yoktur” ifadesini kullandı.

AB radikalleşme endişesi yaşıyor

Türkiye’nin “kültürel değerleri” açısından bakıldığında buna “hoş” diyenin seyrek çıkacağını belirten Bal, “Ailelerin kabul etmemesi ayrı, devletin yasal düzenleme yapması ayrı konu. Ahlaki değerler ile hukuki kurallar farklıdır. Şu anki yasalarda suç olmayan bir fiil ancak ahlaki çerçevede değerlendirilebilir” dedi.

Bir şeyin tartışılması ile adım atılmasının ayrı şeyler olduğunu söyleyen Bal, ‘radikalleşme imajı’ endişesini de dile getirdi: “Gezi olaylarından beri Avrupa’da ‘Türkiye radikalleşiyor mu’ diye bir şüphe var. O çerçevede bunun çok yanlış yere çekilebileceğini düşünüyorum.”

Yasal bir düzenlemenin öğrenciyle sınırlı kalmayacağını söyleyen Bal, sözlerine şöyle devam etti:

“Zaten üniversite öğrencisi 18 yaşından büyüktür. Çocuk muamelesi yapamayız. Toplumda sadece öğrenci evleri değil, bütün nikâhsız birlikteliklerle ilgili tartışma başlatır. Sayın Başbakan’ın 2-3 gün içinde açıklık getireceğini düşünüyorum. Bazen kısa cevaplar verilirken murat edilen söylenmemiş olabilir. ”

ABD Harvard Üniversitesi’nde ziyaretçi hoca olarak görev yaptığı sırada Boston’da eşcinsel evliliklerin yasalaştığını söyleyen İdris Bal, gelişmeleri şöyle aktardı:

“Diğer eyaletler kabul etmedi. Kilise, üniversiteler, medya, siyasetçiler çok tartıştı. Ben tartışmanın bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Belki Sayın Başbakan tartışılmasını istemiş de olabilir. Onun adına konuşmak istemem. Çok gerekli bir tartışma olduğunu düşünmüyorum. Ama bir şekilde başlamış.”

İdris Bal, “Türkiye’de de eşcinsel evlilikleri tartışılabilir mi?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Tartışılır tabii. Bunu (kız-erkek karışık evler) tartışan onu da tartışır. Tartışılması ayrı, tasvip edilmesi ayrı, uygulanması ayrıdır. Önemli olan belli bir kanaatin ağır basıp yasal hale gelmesidir. Ahlaki olarak eleştirebilirsiniz, ama suç olmadıktan sonra nasıl engel olacaksınız?”