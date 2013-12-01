Hüseyin Çelik'ten İdris Bal yorumu: Zaten başına buyruk takılıyordu

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın istifasına ilişkin, "Uzun zamandan beri biraz başına buyruk takılan ve parti disiplinine riayet etmeyen bir arkadaşımızdı" dedi.

Çelik yaptığı açıklamada, kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kütahya Milletvekili Bal'ın AK Parti 'den istifa kararına saygı duyduklarını belirtti.

Türk siyasetinde benzer durumların yaşandığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Her parti içerisinde takdir edilir ki o partinin işleyişi ve alınan kararlara uyulmasına yönelik hal, hareket, tarz, yöntem ve üslupla ilgili 'parti disiplini' diye bir kavram var. Uzun zamandan beri biraz başına buyruk takılan ve parti disiplinine riayet etmeyen bir arkadaşımızdı. Bundan dolayı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi fakat o bunu beklemeden istifa etti. Allah yolunu açık etsin. Kendi kararını vermiştir, disiplin işlemi sonuçlanmadan istifa etmiştir.”