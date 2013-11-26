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İhracın eşiğindeki AKP'li İdris Bal'ın odası, çiçek bahçesine döndü

Bal: Bizim dilimiz zehirli değil. Kimseyi zehirlemedik

26 Kasım 2013 17:36

Hülya Karabağlı / Ankara


AKP'de kesin ihraç istemiyle disiplin kurulan sevkedilen Kütahya Milletvekili İdris Bal'a vatandaşlar sahip çıktı. Bal'ın, TBMM'deki odası çiçek bahçesine döndü. Tunceli'den İstanbul'a, Samsun'dan Hatay'a kadar Türkiye'nin her yerinden çiçek ve mesaj gönderildi. Destek telefonları ise durmadı. Bal'a destek veren vatandaşlar, ilgisini ziyaret ederek de gösteriyor.

Mesajlar arasında, "yalnız değilsin", "dik durmaya devam et", "dik duruşunuza sonuna kadar saygı duyuyoruz" sözleri dikkat çekiyor.

 

'Dilimizden zehir çıkmadı'

 

Bal, T24'e, Türkiye'nin her tarafından Alevisi, sünnisi, sağcısı, solcusunun destekleri ile karşılaştığını söyledi. "Bizim dilimiz zehirli değil. Kimseyi zehirlemedik" diyen Bal, AKP, CHP ve MHP'li vatandaşlardan da destek geldiğine dikkat çekti. Şu ana kadar ağzından ahlaksız ya da küfür denilelebilecek hiç bir şey çıkmadığını anlatan Bal, " Bunun aksini söyleyen olursa hodri meydan diyorum" dedi

 

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