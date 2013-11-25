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Yaşam

Akit gazetesi önünde 'olmasaydı da olurduk' protestosu

Akit gazetesi önünde toplanan bir grup, 10 Kasım'da gazetede yayımlanan 'Olmasaydı da olurduk' ilanını protesto etti

25 Kasım 2013 02:31

Sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup, Akit gazetesinde 10 Kasım'da yayınlanan bir ilana tepki için gazetenin Bağcılar'daki matbaasının önünde toplandı. Pankart açıp bir süre slogan atan gruptakilerle, eylemi görüntüleyen Akit gazetesi muhabirleri arasında arbede yaşandı. 
Gazetenin önünde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin araya girmesiyle arbede sonlanırken, bazı vatandaşlar da eylemci gruba tepki gösterdi. 
Protestonun ardından, grup gazetenin önünden ayrıldı. 
Eylemi görüntülemeye çalıştığı sırada koluna darbe alan Akit gazetesi muhabiri Mehmet Özmen, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Akit Gazetesi'nin internet sitesi, gazetenin haber müdürü ile birlikte üç muhabirin gözaltına alındığını, ancak daha sonra serbest bırakıldığını yazdı.
Haber 'Bir Avuç Şaşkından Akit'in Önünde Eylem!' başlığıyla duyuruldu.

 

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