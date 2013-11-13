'Olmasaydı da olurduk' ilanı için suç duyurusu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesi'nde CHP İlçe Başkanı Ömer Çengel, "Olmasaydı da olurduk" ilanı için Atatürk'ün CHP'nin kurucu başkanı olduğunu hatırlatarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

CHP İlçe Başkanı Ömer Çengel imzasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, "Olmasıydı da olurduk' şeklindeki ilanın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret niteliğinde olduğu kanaatine vardığımız için Cumhuriyet Başsavcılığınıza şikayette bulunuyoruz. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk, partimizin kurucu genel başkanı olduğu için mağdur olduğumuzu düşünerek bu şikayette bulunuyoruz. Makamınızdan gerekli işlemlerin ve soruşturmanın yapılmasını talep ediyoruz" denildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Ömer Çengel'in, konuyla ilgili açıklamasında da Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da Yeni Akit gazetesinde yayımlanan ilanın altında, ilanı veren kuruluşun isminin yer aldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İlanı verenin Sancaktar isimli kuruluş olduğu görülmektedir. Bu ilan ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kişiliğine hakaret edildiği açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Atatürk'ü koruma kanununun ilgili maddelerine göre bu kuruluşların hakaret suçu işledikleri açıkça görülmektedir."

Sancaktar'a ve Akit'e suç duyurusu

CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Karataş da, Atatürk'ün ölümünün 75. yılında yayımlanan ve tartışma yaratan 'Olmasaydı da olurduk' yazılı tam sayfa ilan için hem ilanı veren Sancaktar dergisi, hem de ilanı yayımlayan Yeni Akit gazetesinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP İl Başkanı Muzaffer Mavuk, Karesi İlçe Başkanı Yaşar Evci, Altıeylül İlçe Başkanı Haydar Çuhadar, Gençlik Kolları üyeleri ile adliyeye gelen Oğuz Karataş, bu ilanla Atatürk'ün maneviyatına hakaret edildiği iddiasıyla savcıları göreve çağırdı. Karataş, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç kimse tarafından sevilme zorunluluğu yoktur. Ama toplumsal huzur ve birlikte yaşam saygısı itibariyle bunu uluorta dile getirmeye de hakkı yoktur. Ama bir insan, başkalarının önem verdiği, değer verdiği, sevdiği, saydığı bir ulusal kahramanın ölüm yıldönümünde gazeteye bu tür ilanlar vermez. Verirse yaptığına bariz saygısızlık ve açık kışkırtıcılık denir" diye konuştu.

Gazetede verilen 'Olmasaydı da olurduk' yazılı ilanda Atatürk'ün doğum ve ölüm tarihlerinin de yer aldığını, bunun da hakaret kastını açıkça ortaya koyduğunu savunan Karataş, savcılığa ilettiği dilekçede şu görüşlere yer verdi:

"Yazının siyah zemin üzerinde bulunması, hayatın olağan akışı içerisindeki sosyal algılara göre hakaret amacıyla kin ve düşmanlık duygularını gösteren görsel bir unsurdur. Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin Kurtuluş Savaşı'nda ulusumuzun lideri olmuş ve savaştan zaferle çıkmıştır. Bu zafer, ülkemizi cumhuriyete ve demokrasiye taşıdığı gibi, bütün mazlum ülkelere örnek olmuştur. Yaptığı devrimlerle de dünyaya örnek olmuştur. Birleşmiş Milletler tarafından oybirliği ile 21. yüzyılın lideri seçilmiştir. “Olmasaydı da olurduk' ifadesi ile ortaya konan düşünce ülkemizin 90 yıllık özgürlük ve kalkınma mücadelesinin görmezden gelerek, Atatürk ismi ile birlikte Cumhuriyet’in, ilke ve devrimlerinin yok edilerek, halkımızı bir asır geriye götürmek özlemi içinde olan bir düşünce olup Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakarettir. 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar hakkındaki kanun gereğince şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak eylemlerine uyan suç nedeniyle cezalandırılmalar için haklarında kamu davası açılmasını saygıyla arz ederim."

Daha önce aynı ilan için başka illerde de suç duyurularında bulunulmuştu.