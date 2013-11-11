Sancaktar dergisi kurucusu Özekin: Mustafa Kemal'i sevmiyorum, icaraatlarını beğenmiyorum

10 Kasım'da Türkiye'nin dört bir yanında Atatürk'ün ölüm yıldönümü anılırken Sancaktar Dergisi, Akit'in arka sayfasına "Olmasaydın da olurduk" yazılı bir ilan verdi. Sosyal medyada çok konuşulan ilan ile ilgili konuşan Sancaktar dergisinin kurucularından Eyüp Gökhan Özekin, "Mustafa Kemal'i sever miyim? Hayır sevmem. Bir çok inkılabın bu topraklara, tarihimize zarar verdiğini düşünüyorum. Mustafa Kemal'in icaraatlarını beğenmiyorum, dünya okumasını paylaşmıyorum, geleceğe dair perspektifini onaylamıyorum" dedi.

İnternet Haber'den Hatice Kübra'nın sorularını yanıtlayan Eyüp Gökhan Özekin'in açıklamaları şöyle:





Neden böyle bir ilan verdiniz?

Geçen sene Koç Grubu bütün gazetelere "olmasaydın olmazdık" diye bir ilan verdi. Bu İslami olarak da bilimsel olarak da sakıncalı bir ifade bana göre. Biz de hiçbir hakaret içermeyen, fıkhen doğru olmasına dikkat ettiğimiz bu ifadeyle ilan verdik. İslama göre Mustafa Kemal olmasaydı biz olur muyduk? Olurduk. Bilimsel olarak da öyle mi? Öyle. Biz de Koç'un reklamlarına nazire yapan, doğruluğuna inandığımız bu ilanı hazırladık.

Tehditlerden çekinmiyoruz

Sosyal medyadan gelen tehditler de olduğunu gördük. Tehditler karşısında çekinmediniz mi?

Eğer benim param olursa, her sene Koç Grubu nasıl ilan veriyorsa ben de buna benzer ilanları vereceğim. Bunun sakıncalı olduğunu da düşünmüyorum. Gelen tepkilerin çoğunda iktidar değişirse idam edileceğimi söylüyorlar. En iyi temenniler hapse girmem yolunda. Ben hapse girmekten çekinmiyorum. Tehditlerden çekinmiyoruz.

'Atatürk'ün tarihimize zarar verdiğini düşünüyorum'

Sizin bu ilanla Atatürk düşmanlığı yaptığınız iddia ediliyor. Atatürk düşmanı mısınız?

Bu ifade çok sevimli bir ifade değil. Mustafa Kemal'i sever miyim? Hayır sevmem. Bir çok inkılabın bu topraklara, tarihimize zarar verdiğini düşünüyorum. Mustafa Kemal'in icaraatlerini beğenmiyorum, dünya okumasını paylaşmıyorum, geleceğe dair perspektifini onaylamıyorum. Ama bu Mustafa Kemal değil de başka biri de olsa yine aynı tepkiyi verirdim. Atatürk düşmanı ifadesi hoş değil ama bunu bu şekilde algılamak isteyenler de böyle algılayabilir.