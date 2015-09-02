Akın İpek'in annesi: Yaşananlar kardeş kavgası

Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve polis ekiplerince 23 şirketinde arama başlattığı Koza İpek Holding'in sahibi Akın İpek'in annesi Melek İpek, "Benim oğlum asla ve asla hiçbir hata yapmamıştır, Allah'ın izniyle de yapmayacaktır. Yazılanlar, çizilenler, anlatılanlar var ya, bunlar bize yapışmadı, yapışmayacak da. Sivrisineğin vızıltısı kadar da benim üzerimde tesiri yok" dedi.

Koza İpek Holding binasına gelen anne Melek İpek, Akın İpek'in İngiltere'ye kaçmadığını söyledi. "Akın Bey'in yedi kat yerin altına inseler gök yüzüne çıksalar bir hatasını bulamazlar" diyen Melek İpek, yaşananları kardeş kavgasına benzettiğini ve bu sebeple de çok üzgün olduğunu belirtti.

'Akın Bey İngiltere'ye kaçmadı,

kaçmasını gerektirecek bir şey yok'

Gazetecilere açıklama yapan İpek, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar Akın Bey, İngiltere'ye kaçmadı, kaçmaz, kaçmayacak da. Çünkü kaçmasını gerektirecek hiçbir şeyi yok. Akın Bey'in yedi kat yerin altına inseler gök yüzüne çıksalar bir hatasını bulamazlar. Bulamayacaklar da Allah'ın izniyle. Bu gelip geçici bir dönem. Bunun hakkında şu an çok sey söylenebilir, ama söylemiyorum. Rabbim bizi sabreden kullarından etsin. Bunu yaptıranlar da benim düşmanım değil. İşin en acısı o. İki kardeş kavga ediyor gibi geliyor bana ve ben üzgünüm. Benim oğlum asla ve asla hiçbir hata yapmamıştır, Allah'ın izniyle de yapmayacaktır. Bizim bugüne kadar aile olarak yaptığımız tek şey ekmeğimizi paylaştık, karıncayı incitmedik, hiç ayrım yapmadan tüm insanlara yardımcı olduk. Bundan sonra da hayatımızın sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Hiç kimse bizi yolumuzdan çeviremeyecek. Bunları esefle kınıyorum, ayıplıyorum.

Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu yazılanlar, çizilenler, anlatılanlar var ya, bunlar bize yapışmadı, yapışmayacak da. Sivrisineğin vızıltısı kadar da benim üzerimde tesiri yok. Hepinizin gözlerinden öpüyorum, Allah'a emanet olun"