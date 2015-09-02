T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akın İpek'in annesi: Yaşananlar kardeş kavgası

İpek Koza Holding'in sahibi Akın İpek'in annesi Melek İpek, oğlunun İngiltere'ye kaçmadığını, kaçmasını gerektirecek bir durumun olmadığını söyledi

02 Eylül 2015 14:51

Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve polis ekiplerince 23 şirketinde arama başlattığı Koza İpek Holding'in sahibi Akın İpek'in annesi Melek İpek, "Benim oğlum asla ve asla hiçbir hata yapmamıştır, Allah'ın izniyle de yapmayacaktır. Yazılanlar, çizilenler, anlatılanlar var ya, bunlar bize yapışmadı, yapışmayacak da. Sivrisineğin vızıltısı kadar da benim üzerimde tesiri yok" dedi.

Koza İpek Holding binasına gelen anne Melek İpek, Akın İpek'in İngiltere'ye kaçmadığını söyledi. "Akın Bey'in yedi kat yerin altına inseler gök yüzüne çıksalar bir hatasını bulamazlar" diyen Melek İpek, yaşananları kardeş kavgasına benzettiğini ve bu sebeple de çok üzgün olduğunu belirtti.

'Akın Bey İngiltere'ye kaçmadı,
kaçmasını gerektirecek bir şey yok'

 

Gazetecilere açıklama yapan İpek, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar Akın Bey, İngiltere'ye kaçmadı, kaçmaz, kaçmayacak da. Çünkü kaçmasını gerektirecek hiçbir şeyi yok. Akın Bey'in yedi kat yerin altına inseler gök yüzüne çıksalar bir hatasını bulamazlar. Bulamayacaklar da Allah'ın izniyle. Bu gelip geçici bir dönem. Bunun hakkında şu an çok sey söylenebilir, ama söylemiyorum. Rabbim bizi sabreden kullarından etsin. Bunu yaptıranlar da benim düşmanım değil. İşin en acısı o. İki kardeş kavga ediyor gibi geliyor bana ve ben üzgünüm. Benim oğlum asla ve asla hiçbir hata yapmamıştır, Allah'ın izniyle de yapmayacaktır. Bizim bugüne kadar aile olarak yaptığımız tek şey ekmeğimizi paylaştık, karıncayı incitmedik, hiç ayrım yapmadan tüm insanlara yardımcı olduk. Bundan sonra da hayatımızın sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Hiç kimse bizi yolumuzdan çeviremeyecek. Bunları esefle kınıyorum, ayıplıyorum. 

Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu yazılanlar, çizilenler, anlatılanlar var ya, bunlar bize yapışmadı, yapışmayacak da. Sivrisineğin vızıltısı kadar da benim üzerimde tesiri yok. Hepinizin gözlerinden öpüyorum, Allah'a emanet olun"

 

ETİKETLER

melek ipekakın ipekipek koza holdingoperasyonkardeş kavgası

İlgili Haberler

Akın İpek’in annesinden baskına Twitter'da Fethullah Gülenli tepki

'Bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!’

Koza-İpek Grubu operasyonunda 6 gözaltı, Akın İpek için de gözaltı kararı var

Akın İpek, işleri dolayısıyla yurt dışında olduğunu açıkladı

Akın İpek: İşlerim dolayısıyla yurt dışındayım, ama Türkiye'den kaçmam için bir gerekçe yok

'7 milyar doların MASAK'a bildirip bildirilmediğine yönelik baskın yapmışlar, bana değil bankaya baskın yapın...'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24