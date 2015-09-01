Akın İpek: İşlerim dolayısıyla yurt dışındayım, ama Türkiye'den kaçmam için bir gerekçe yok

Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve polis ekiplerince operasyon başlatılan Koza İpek Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, hakkındaki "yurt dışına kaçtı" iddialarına cevap verdi. İpek, "Yurt dışında İngiltere'de zaten önemli bir faaliyetimiz başlamış. Benim Türkiye'den kaçmam için bir gerekçe yok" dedi.

İpek, operasyona dayanak olan Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği kararında geçen, Koza İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfı'na Erdemir'den gönderildiği ileri sürülen, ancak Akbank'ın gerçek bir transferden değil maddi bir sistem hatasından kaynaklandığını belirttiği 122 milyon lira için "Ben Ereğli Demir Çelik'in ne kendisini, ne sahiplerini tanımam etmem" dedi. İpek, hakimlik kararında grubun yurt dışındaki banka hesaplarına nakledilmesi şüpheli bulunan 7 milyar 40 milyon dolar için de "Bizim gibi şirketler belli dönemlerde açma kapatma yaparlar. Bu 7 milyar doların MASAK'a bildirip bildirilmediğini yönelik baskın yapmışlar. Bana değil bankaya baskın yapın. Bir kuruş kara para bulsunlar, şirketi kendilerine hediye edeceğim, bu 7 milyar doları bulsunlar kendilerine hediye edeceğim" diye konuştu.

Bugun.com.tr'de yer alan habere göre Akın İpek'in açıklamaları özetle şöyle:

Ben Ereğli Demir Çelik'in ne kendisini ne sahiplerini tanımam etmem. Biz grup şirketleri olarak kendi vakfımızı ayakta tutuyoruz. Benim böyle bir paraya ihtiyacım yok.



Bir 7 milyar dolardan bahsediyorlar. Bu 7 milyar doların MASAK'a bildirip bildirilmediğini yönelik baskın yapmışlar. Bana değil bankaya baskın yapın. Bir kuruş kara para bulsunlar, şirketi kendilerine hediye edeceğim, bu 7 milyar doları bulsunlar kendilerine hediye edeceğim.

'Trafik cezam bile olmadı'

Buradan bütün kamuoyunua duyuruyorum. Benim trafik cezam bile olmadı. Dikkatli yaşadım. Medyamda yalan ve iftira yayınlanmasını istemem. Ben kendi medyamda oturup da şu adama iftira atın yazın diyecek adam mıyım? Böyle bir şeyi istemem.



Yurt dışında zaten önemli bir faaliyetimiz başlamış. Türkiye'deki arama yapılmış sahaların üçte biri kadar alanda arama yapıyoruz. Benim Türkiye'den kaçmam için bir gerekçe yok. Madenlerimizin 8 noktasında 6 dakikada bir analiz alıyoruz, ölçüm alınıyor.



Devletimizin işçi sağlığı ile ilgili imzaladığı uluslararası bir anlaşma var. Uygulaması 2019 sarkıtıldı. Ancak biz 5 yıl önce bu anlaşmayı imzalayarak hayata geçirdik.

'Çıkartır belgesini ortaya koyarız'

Ben kendi müessesem için söylüyorum. İftira atamazlar. Atarlarsa da iki gün sonra çıkartır belgesini ortaya koyarız. Ben kendi grubumda da yaptığı iş dışında ahlaki değerleriyle ilgilenmedim. Ben herkese insan olduğu için bugüne kadar saygı gösterdim. Bunun için bir bedel ödüyorum şu anda. Üzüldüğüm şey görmüş olduğumuz haksızlık. İşlerimizde çok başarılı olduk. Kademeli olarak yayınlıyoruz gelirlerimizi. Her şey açık.

'İzahı olmayan bir para girişi yok'

Başka para girişi yok. Bütün harcamalarım resmi. 3 ayda bir harcamaları yayınlayanan bir şirkete tutup neden baskın yaparsınız. Siz böyle bir şirkete leke atabilir misiniz? Tutmaz. Şirketim için aklı hayale gelmeyen iftiralar atılıyor. Yazıklar Olsun be Kardeşim...

Bir insan yalan olduğunu bile bile, iftira olduğunu bile bile nasıl böyle konuşabilir. Kendim ve grubumla alakalı, bankaya sorsunlar, Ereğli Demir Çelik'e sorsunlar. Grubumuza dışarıdan gelmiş bir kuruş para girişi olmadı.

İçinde oturduğumuz eve kapısını kırıp girdiler. Çocuklarımın odalarına kadar aramış olduğunuz şüphenin gerekçesi nedir?

Bir kuruş kara para bulsunlar, şirketi kendilerine hediye edeceğim, bu 7 milyar doları bulsunlar kendilerine hediye edeceğim. İnsan haklı olduğu zaman çok rahat konuşur.

Çok değerli büyüklerimiz aradılar, hepsine nezaketleri için teşekkür ediyorum.