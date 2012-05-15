T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akdeniz Üniversitesi'nde 4. yüz nakli operasyonu başladı

Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Tevfik Yılmaz'dan alınan yüz, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 34 yaşındaki Turan Çolak'a naklediliyor

15 Mayıs 2012 11:08

Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Tevfik Yılmaz'dan alınan yüz, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 34 yaşındaki Turan Çolak'a naklediliyor.

Türkiye'nin dördüncü yüz nakli operasyonu kapsamında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip tarafından Uşak'ta saat 23.15'te başlayıp, saat 05.20'de sona eren operasyonla alınan yüz, Uşak'tan Antalya'ya getirildi.
 
Saat 06.26'ta hastaneye giriş yapan Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip, vakit kaybetmeden ameliyata girdi ve Tevfik Yılmaz'dan alınan yüz, Turan Çolak'a nakledilmeye başlandı.
 
Organları taşıyan Prof. Dr. Ömer Özkan, asansörde gazetecilere yaptığı açıklamada sadece yüzü aldıklarını ve her şeyin hazır olduğunu söyledi.
\
 
Ameliyata Prof. Dr. Ömer Özkan'ın yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmiye Hadimoğlu, Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ve Estetik Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özlenen Özkan, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Koray Coşkunfırat ile çok sayıda asistan doktor katıldı.
 
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ve bekar olan 34 yaşındaki Turan Çolak'ın 3.5 yaşındayken ocağa düşmesi sonucu yüzünün ve kulaklarının tamamen yandığı öğrenildi.

ETİKETLER

yüz nakli akdeniz üniversitesi

İlgili Haberler

Türkiye'nin ilk yüz nakli Uğur Acar aynada kendini gördü, ilk traşını oldu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesinde yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın tıraşının Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yapıldığı ve aynaya baktığı bildirildi.

Şevket Çavdar metobolik dengesizlik nedeniyle hayatını kaybetti

Çift kol ve çift bacak nakli yapılan ancak vücudu nakledilen uzuvları kabul etmeyen Şevket Çavdar yaşamını yitirdi...

SGK yüz naklinde rakamı açıkladı: 46 bin lira

SGK Başkanı Fatih Acar, geçtiğimiz günlerde Akdeniz Üniversitesi'nin yaptığı yüz nakli operasyonu ile ilgili 46 bin lira ödeme yapacaklarını açıkladı.

Yüz nakli olan Hatice Nergis: Çok mutluyum, güzel yüzüm oldu

17 Mart'ta yüz nakli ameliyatı olan Türkiye'nin ilk kadın yüz nakli hastası Hatice Nergis, dugularını paylaştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24