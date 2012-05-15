Akdeniz Üniversitesi'nde 4. yüz nakli operasyonu başladı

Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Tevfik Yılmaz'dan alınan yüz, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 34 yaşındaki Turan Çolak'a naklediliyor.

Türkiye'nin dördüncü yüz nakli operasyonu kapsamında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip tarafından Uşak'ta saat 23.15'te başlayıp, saat 05.20'de sona eren operasyonla alınan yüz, Uşak'tan Antalya'ya getirildi.

Saat 06.26'ta hastaneye giriş yapan Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip, vakit kaybetmeden ameliyata girdi ve Tevfik Yılmaz'dan alınan yüz, Turan Çolak'a nakledilmeye başlandı.

Organları taşıyan Prof. Dr. Ömer Özkan, asansörde gazetecilere yaptığı açıklamada sadece yüzü aldıklarını ve her şeyin hazır olduğunu söyledi.

Ameliyata Prof. Dr. Ömer Özkan'ın yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmiye Hadimoğlu, Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ve Estetik Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özlenen Özkan, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Koray Coşkunfırat ile çok sayıda asistan doktor katıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ve bekar olan 34 yaşındaki Turan Çolak'ın 3.5 yaşındayken ocağa düşmesi sonucu yüzünün ve kulaklarının tamamen yandığı öğrenildi.