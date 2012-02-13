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Yaşam

Türkiye'nin ilk yüz nakli Uğur Acar aynada kendini gördü, ilk traşını oldu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesinde yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın tıraşının Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yapıldığı ve aynaya baktığı bildirildi.

13 Şubat 2012 13:51

 

Akdeniz Üniversitesindan yapılan yazılı açıklamada, Rektör Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, AÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ve Estetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, AÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ve Estetik Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özlenen Özkan ve AÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Geçici'nin, ilk tıraşını olurken ve aynada yeni yüzüyle tanışırken Uğur Acar'ı yalnız bırakmadığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Uğur Acar, taburcu olduktan sonra ilk olarak ameliyat hazırlığı içinde olan annesini ziyaret etmek istediğini ifade ederek, "Daha sonra bağışçı Ahmet Kaya'nın ailesini ziyaret etmek istiyorum. Köyüme gideceğim. Nasıl olursam olayım bu hayatta yaşıyorum. Şimdi biraz farklılığım oldu. Bütün Türk doktorlarına bu farklılık için teşekkür ederim" dedi.

Uğur Acar'ın ameliyatının üzerinden 24 gün geçtiğini, durumunun çok iyi olduğunu bildiren Prof. Dr. Özkan, şunları kaydetti:

"Uğur ilk tıraşını oldu. Uğur gerek psikolojik gerekse fiziksel anlamda çok güçlü bir genç. Onun azimli ve bu denli güçlü olması bizim de işlerimizi kolaylaştırıyor. Böyle bir hastaya sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Doku reddi olmasın diye ilaçlarımızı veriyoruz. Birinci aydan itibaren hızla ilaçları azaltacağız. Aslında şu andan itibaren doğal yaşamına devam edebilir. Tedbir amaçlı bir süre daha yakın kontrolde tutmak istiyoruz. Gülme, ağlama gibi mimik hareketlerini yapabilmesi için ise altı aya ihtiyacımız var. Hemen hemen bütün mimik hareketlerini kullanmasını bekliyoruz. Bu tabii Uğur'un iyileşme süreci ve alacağı fizik tedavi ile ilgili. Aynı zamanda ameliyat sırasında bağladığımız sinirlerin iyileşmesi ile de bağlantılı, çok ümitliyiz. Her şey böyle güzel devam ederse 45. günü taburcu etmeyi düşünüyoruz."

Prof. Dr. Özkan, ameliyatın birinci ayı dolunca Uğur Acar'ı basın mensuplarının karşısına çıkararak Türkiye'nin ilk nakil yapılan yüzünü kamuoyuyla tanıştıracaklarını belirtti.

Türkiye'nin ilk yüz nakilli hastasını odasında ziyaret ederek, yüzünü ilk gördüğü anın heyecanını paylaşan Rektör Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, Uğur'un harika göründüğünü belirtti.

 

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