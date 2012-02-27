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Yaşam

Şevket Çavdar metobolik dengesizlik nedeniyle hayatını kaybetti

Çift kol ve çift bacak nakli yapılan ancak vücudu nakledilen uzuvları kabul etmeyen Şevket Çavdar yaşamını yitirdi...

27 Şubat 2012 22:18

 

T24 - Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi'nde çift kol ve çift bacak nakli yapılan Şevket Çavdar metobolik dengesizlik nedeniyle hayatını kaybetti.
 
Ankara- Hacettepe Üniversitesi (HÜ), iki kol ve iki bacak nakli yapılan Şevket Çavdar'ın yaşamını yitirdiğini bildirdi.
 
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 24 Şubat'ta sabah saatlerinde kol ve bacak nakli yapılan Çavdar'ın nakil sürecine ilişkin bilgilere yer verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
''Hastamızda gelişen metabolik dengesizlik maalesef hastamızın yaşamını ciddi düzeyde etkileyecek duruma gelmiş, alınan tüm önlemler ve uygulanan yoğun tedavi yaklaşımlarına rağmen hastamız 27.02.2012 tarihinde saat 19.20'de kaybedilmiştir. Yaklaşık 90 saate varan süreyle 200'e yakın doktor ve sağlık personelinin insanüstü bir çaba göstermesine karşın hastamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü duymaktayız.
 
Bu süreçte, hastamıza dokularını bağışlayan verici ailesine minnettarlığımızı bildirirken, kan bağışlarıyla destek veren halkımıza ve bu zorlu süreçte yanımızda olan Sağlık Bakanlığı'na müteşekkiriz. Hastamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz.''
 
Açıklamada ayrıca yüz nakli gerçekleştirilen Cengiz Gül'ün sorunsuz olarak izlenmeye devam ettiği bildirildi.
 
 

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