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Yaşam

Şevket Çavdar'ın vücudu hiçbir organı kabul etmedi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde çift kol ve çift bacak nakli yapılan, dün sol bacağı alınan Şevket Çavdar'ın nakledilen diğer uzuvları da alındı.

27 Şubat 2012 13:04

 

T24 - Hacettepe Üniversitesi'nde çift kol ve çift bacak nakli yapılan, Şevket Çavdar'ın vücudu hiçbir organı kabul etmedi.
 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde çift kol ve çift bacak nakli yapılan, dün sol bacağı alınan Şevket Çavdar'ın nakledilen diğer uzuvları da alındı.

Vücudun kalp dolaşım ve kan sisteminin nakledilen uzuvları idame ettirememesi nedeniyle operasyon yapılarak iki kol ve sağ bacak da alındı.

Çavdar'ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi.

Çavdar'a dün yapılan operasyonla da vücudun kalp dolaşım ve kan sisteminin bacaklardan birini idame ettiremediği için sol bacağı alınmıştı.

Öte yandan, yüz nakli olan Cengiz Gül'ün de sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın uyandırılmasının planlandığı belirtildi.

 

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Çavdar'ın yapılan operasyon sonrasında ''vücudun kalp dolaşım ve kan sisteminin bacaklardan birini idame ettiremediğini, bu nedenle aile ile konuşularak sol bacağının alındığını'' açıklandı.

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