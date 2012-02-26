Dünyanın ilk çift bacak naklinde bacaklardan biri alındı!

T24 - Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesinde, dünyanın ilk çift kol ve çift bacak nakli yapılan hastası Şevket Çavdar'ın bacaklarından biri alındı

HÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çavdar'ın yapılan operasyon sonrasında ''vücudun kalp dolaşım ve kan sisteminin bacaklardan birini idame ettiremediğini, bu nedenle aile ile konuşularak sol bacağının alındığını'' söyledi.

Bugün gerçekleştirilen operasyon sonrasında Çavdar'ın genel sağlık durumunun stabil olduğunu belirten Tuncer, diğer nakledilen üç uzvun durumunun iyi olduğunu ve uzuvların yaşatılmaya çalışıldığını, hastanın yoğun bakımda takibinin devam ettiğini ifade etti.

Bu arada, yüz nakli yapılan Cengiz Gül'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.