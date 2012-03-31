SGK yüz naklinde rakamı açıkladı: 46 bin lira

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Fatih Acar, geçtiğimiz günlerde Akdeniz Üniversitesi'nin yaptığı yüz nakli operasyonu ile ilgili 46 bin lira ödeme yapacaklarını açıkladı.





Zaman'dan İsa Yazar'ın haberine göre, Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin yüz akı olabilecek bir yüz nakli ameliyatı gerçekleştirildiğinin altını çizen Acar, "Fiyatlandırma komisyonumuz yaptığı değerlendirmelerde ilk defa yüz ve kol nakli gibi işlemleri geri ödeme kapsamına aldı. Burada 15 günlük hizmetler içerisinde paket fiyat olarak 42 bin TL, üniversite hastanelerine ise yüz 10 ilave ile 46 bin 200 TL civarında bir fiyat belirledik" diye konuştu.

Nakil yapılan hastaların 2 aylık tedavi süreçleri göz önüne alındığında üniversiteye 100 bin TL'ye yakın bir ödeme yapacaklarını belirtti. "Akdeniz Üniversitesi, yüz nakli için 53 bin lira talep etti. Komisyonda, bu rakama yakın bir rakamı kurum olarak ödemeyi kararlaştırdık" dedi. Operasyonu yapan hekimlerin hakkını ödemenin mümkün olmadığını dile getirdi. Acar, "Bizi dünyada gururla temsil ettiler. Her şeyi parayla ölçmek mümkün değil" diye konuştu.

SGK Başkanı, Hacettepe ve Gazi Üniversitesi hastanelerinin ise SGK'ya fiyat bildirimi için başvuruda bulunmadıklarını söyledi. Operasyonların Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) uygun olup olmadığının değerlendirilmesinin ardından ödeme konusunun inceleneceğini ifade etti.

Günde 300 reçete yazan doktorlar var

SGK Başkanı Fatih Acar, sağlık alanındaki suistimallerin önlenmesi için bu yıl risk odaklı denetim modeli kapsamında, e-reçete ve avuç içi damar izi tarama yöntemiyle kimlik doğrulama uygulamalarının hayata geçirileceğini söyledi. Hastane ve eczanelerin denetimine birkaç gün içinde başlayacaklarını belirten Acar, "Yaptığımız çalışma sonucunda günlük ortalama 60 ile 300 arasında reçete yazan 861 hekim bulunduğu tespit edildi. Günlük 300 reçete yazan doktorlarımız var. Bunu bizim kurum olarak kabul etmemiz mümkün değil. Bu doktorla ilgili işlem yapmamız gerekir ve bu yapılacak." diye konuştu.

26 yaşında tüp bebek tedavisi gören kadın hastaya bir yılda 49 reçetede 120 değişik ilaç reçete edildiğini anlatan Acar, "Bir hastanın bir yıl içerisinde bu kadar farklı ilaç kullanması sonucunda ortaya çıkacak tıbbî zararları kamuoyunun takdirine bırakıyorum." dedi.



