Yüz nakli olan Hatice Nergis: Çok mutluyum, güzel yüzüm oldu

Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde yüz nakli olan Hatice Nergis yeni yüzüyle ilk kez basının karşısına çıktı. Duyguları sorulan Nergis, "Ne diyeyim. Çok mutluyum, güzel bir yüzüm oldu" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nergis duygularını şöyle anlattı:

''Mutluyum. Selahattin Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Organlarını bağışlayan aileye teşekkür ediyorum. Ben de organlarımı bağışlamak istiyorum çünkü bir başkası benim hayatımı kurtardı, ben de başkalarının hayatını kurtarmak istiyorum. Buradan anneme çok selam söylüyorum, ellerinden öpüyorum. Onu çok özledim. En kısa zamanda döneceğim anne."

Yüzüne ilk baktığında ne hissettiği sorulan Nergis; "İlk baktığımda biraz şaşırdım. Bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Çok iyi olmuştu, çok beğendim. Yüzümde her yeri beğendim. Burnumu çok beğendim.'' dedi. Bazı gazetelerde gördüğü fotoğraflarını beğenmediğini belirten Hatice Nergis, "şimdi daha güzelim" dedi. Doktoru Selahattin Özmen ise ameliyatla ilgili şu bilgileri verdi:

''Ameliyata girerken arkadaşlarımız daha sonra bize iletmişti; "Bana bir şey olursa ameliyat sırasında organlarımı bağışlıyorum başkasının hayatı kurtulsun' demiş. Sadece kompozit dokudan bahsetmiyoruz. Aynı gün biz nakil yaparken ekibimiz karaciğer nakli yapıyordu. Bir iki ek müdahele daha olucak Hatice'ye. Diğer yüz nakli yapılan hastaların en güzelinin burada karşınızda olduğunu takdir edersiniz. Hatice'nin boynunda gördüğünüz şey bir iki ameliyat sonra çıkacak ve tamamen normal konuşur hale gelicek.''