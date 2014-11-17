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Sağlık

Akdeniz diyeti kalori saymaktan daha iyi bir seçenek mi?

Akdeniz diyeti, kalp krizi ve inme geçirme riskini hızla düşürüyor

17 Kasım 2014 18:11

İngiliz uzmanlar, Akdeniz tarzı beslenmenin kalori saymaktan daha iyi bir seçenek olabileceğini söylüyor. Postgraduate Medical Journal’da (PMJ) yayımlanan bir makaleye göre Akdeniz diyeti kilo vermek ve sağlıklı kiloda kalmak için de düşük yağlı diyetlerden daha iyi sonuç verebiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, makalede iyi beslenme yerine kalori saymaya odaklanan zayıflama sektörü eleştiriliyor. Makalenin baş yazarı, Kardiyolog Aseem Malhotra’ya göre “İnsanlara, besleyici gıdalara yönelmelerini söylemek daha sorumlu bir davranış olur. “
Malhotra “İyi beslenmenin sağlığı çok çabuk etkilediğini görebiliriz. Daha fazla yağ içeren geleneksel Akdeniz diyeti uygulamaya başlandıktan birkaç ay sonra bile, kalp krizi ve inme riskinin düştüğü, kontrollü deneylerle kanıtlanmış durumda.” diyor.

Makalede ayrıca kalp krizi geçirdikten sonra Akdeniz diyeti uygulamaya başlayan insanlarda, kolesterol düşüren statin grubu ilaçlar kullanan hastalara göre ölüm oranının üç kat azaldığı belirtiliyor. İngiltere’de tüm sağlık hizmetlerinden sorumlu olan Ulusal Sağlık Servisi NHS, kilo vermek için alınan kalori miktarının sınırlanmasını öneriyor. Bu yaklaşıma karşı çıkan makalenin yazarları ise, mesela hastanelerde sağlıklı yiyecek vererek örnek teşkil etmenin kilit önemde olduğunu söylüyor.

 

‘Sağduyu’

 

BBC’nin görüşlerine başvurduğu Sağlık Bakanlığı’na bağlı Toplum Sağlığı İngiltere kurumunun baş beslenme uzmanı Dr Alison Tedstone ise hiçbir çözümün tek başına “sihirli değnek etkisi” yaratamayacağını kaydetti.

Dr Tedstone “İngiliz devletinin tavsiyesi; ekmek, pirinç, patates, makarna gibi nişastalı yiyeceklerle, bol bol meyve ve sebze, biraz da süt ve süt ürünleri, et, balık, yumurta, fasulye gibi protein kaynağı besinlerin tüketilmesi yönünde. Tuz, yağ ve şeker oranları yüksek yiyecekler daha az ve daha ender yenmeli. Hali hazırda kilolu biriyseniz, daha az yemeli ve sağlık bir yaşam tarzı için daha aktif olmalısınız.” dedi.

 

 

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