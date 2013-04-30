Akdeniz diyeti ‘bunamaya’ çare

Yapılan bir araştırma halk arasında ‘bunama’ olarak bilinen demans rahatsızlığının ve hafıza kaybının ilacının Akdeniz diyeti olduğunu ortaya koydu. yapılan araştırmaya göre, balık yağı yemek ve kırmız etten kaçınmak yani Akdeniz diyeti uygulamak, ilerleyen yaşlarda görülen hafıza kaybını önlemenin en iyi yollarından biri.

“Neurology” adlı sağlık derginin yaptığı araştırmada, Akdeniz diyeti uygulayanların 60 yaşına geldiklerinde, düşünce yetisi ve bellek becerilerinin diğer yaşıtlarına göre daha sağlıklı olduğu belirtildi.

BBCTürkçe'de yer alan Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, balık ve tavuk gibi Omega 3 yağı bakımından zengin gıdalar tüketmek, kırmızı et ile süt ve süt ürünlerini kısıtlamak ‘demans’ rahatsızlığına çare olarak sunuluyor.