Akdeniz diyeti kronik hastalıklardan koruyor

Beslenmede 7 altın kural



Beslenmede doğru bildiğimiz 11 yanlış

İtalya'nın Floransa Üniversitesinden Dr. Francesco Sofi başkanlığındaki ekibin yaptığı araştırma, genellikle Akdeniz ülkelerinin benimsediği bu beslenme şeklinin kalp-damar, Parkinson, Alzheimer ve kanser gibi kronik hastalıklardan ölümü azaltabileceğini gösterdi.Araştırmacılar, 1966-2008'i kapsayan dönemde 1,5 milyonu aşkın kişinin katıldığı, beslenme alışkanlıkları ve sağlığa ilişkin uluslararası 12 araştırmanın verilerini topladı.Akdeniz beslenme tarzını benimseyenlerin, diğer katılımcılara göre, genel ölüm ve kalp-damar hastalıklarından ölüm riskinin yüzde 9, Parkinson ve Alzheimer hastalıkları belirtilerinin yüzde 13 ve kanser belirtilerinin yüzde 6 oranlarında az olduğu belirlendi.Araştırma İngiliz Tıp dergisinde yayımlandı.Akdeniz diyeti, özellikle 1960’lı yılların başında Akdeniz’de Girit, Yunanistan’ın bazı yöreleri ve Güney İtalya gibi bölgelerdeki yemek tarzını yansıtır.Bu diyette bol miktarda sebze ve meyve yenilir. Yemeklerde zeytinyağı kullanılır. Meyve ve sebzeler mevsiminde tüketilir. Balık, kırmızı et ve diğer kümes hayvanları az miktarda tüketilir. Haftada sıfır veya en fazla dört yumurta yenilir. Yemeklerde az veya ılımlı miktarlarda şarap tüketilir. Bu diyette doymuş yağ oranı oldukça düşüktür.