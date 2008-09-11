T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Akdeniz diyeti kronik hastalıklardan koruyor

Akdeniz diyeti kalp-damar, kanser, Alzheimer ve Parkinson gibi kronik hastalıklardan ölüm riskini azaltıyor.

11 Eylül 2008 03:00

Akdeniz diyetinin insanları kronik hastalıklardan koruyabileceği belirlendi.

Beslenmede 7 altın kural

Beslenmede doğru bildiğimiz 11 yanlış

İtalya'nın Floransa Üniversitesinden Dr. Francesco Sofi başkanlığındaki ekibin yaptığı araştırma, genellikle Akdeniz ülkelerinin benimsediği bu beslenme şeklinin kalp-damar, Parkinson, Alzheimer ve kanser gibi kronik hastalıklardan ölümü azaltabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar, 1966-2008'i kapsayan dönemde 1,5 milyonu aşkın kişinin katıldığı, beslenme alışkanlıkları ve sağlığa ilişkin uluslararası 12 araştırmanın verilerini topladı.

Akdeniz beslenme tarzını benimseyenlerin, diğer katılımcılara göre, genel ölüm ve kalp-damar hastalıklarından ölüm riskinin yüzde 9, Parkinson ve Alzheimer hastalıkları belirtilerinin yüzde 13 ve kanser belirtilerinin yüzde 6 oranlarında az olduğu belirlendi.

Araştırma İngiliz Tıp dergisinde yayımlandı.

Akdeniz diyeti nedir?

Akdeniz diyeti, özellikle 1960’lı yılların başında Akdeniz’de Girit, Yunanistan’ın bazı yöreleri ve Güney İtalya gibi bölgelerdeki yemek tarzını yansıtır.

Bu diyette bol miktarda sebze ve meyve yenilir. Yemeklerde zeytinyağı kullanılır. Meyve ve sebzeler mevsiminde tüketilir. Balık, kırmızı et ve diğer kümes hayvanları az miktarda tüketilir. Haftada sıfır veya en fazla dört yumurta yenilir. Yemeklerde az veya ılımlı miktarlarda şarap tüketilir. Bu diyette doymuş yağ oranı oldukça düşüktür.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24