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Sağlık

Akciğer kanseri kendini göstermeden 20 yıl uykuda kalabilir

Sigara kullanmayı bırakmış olsanız da, akciğer kanserinin kendini göstermesi çok uzun sürebiliyor

10 Ekim 2014 15:20

Ece Uzcan

Bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, akciğer kanseri kendisini belli etmeden 20 yıl boyunca vücutta gizlenebiliyor.

İngiliz İndependent gazetesinden Steve Connor, "Eski sigara tiryakilerinde akciğer kanseri agresif hale gelmeden önce 20 yıl uykuda kalabiliyor" başlıklı yazısında bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya yer verdi.  

Yapılan çalışmaya göre, eski sigara tiryakilerinde akciğer kanseri hayat riski taşıyan bir tümör haline gelmeden önce 20 yıl kadar kendini göstermeyebiliyor.

Bilim insanları, akciğerde kanser hücrelerini agresif hale getirmesine sebep olan mutasyonların, sigara dumanını içine çekmekten kaynaklanan fakat yıllarca kendini göstermeyen başka orijinal mutasyonlara dayanabileceğini buldu.

Araştırmalar, yedi akciğer kanseri hastasının tümör hücreleri üzerinde genetik incelemeler üzerinden yürütüldü. Hastalığı tetikleyen DNA mutasyonları açısından her bir tümör içinde şaşırtıcı bir çeşitliliğin olduğunu buldu.

Akciğer kanserinden kurtulanların oranının oldukça düşük olduğunu söyleyen bilim insanlarına göre, hastaların yüzde 10’u teşhisten sonra 5 yıl yaşayabiliyorken, tümör hücrelerinin genetik evrimini anlayabilmek, tedavileri geliştirmede yardımcı olacak.

İngiltere’deki London Araştırma ve UCL Kanser Enstitüsü’nden Prof. Charles Swanton, “Hastalık üzerinde limitli bir etkiye sahip yeni geliştirilmiş pek çok tedaviye rağmen akciğer kanserinden kurtulanların oranı hala çok düşük” açıklamasında bulundu.

Journal Bilim dergisinde çalışması yayımlanan Prof. Swanton şunları da ekledi:

“Akciğer kanserinin nasıl geliştiğini anlamamızla, bir sonraki aşamayı öngörebilmeye başlama ümidiyle hastalığın evrimsel kural kitabını açmış bulunmaktayız."

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