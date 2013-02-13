Akciğer kanseri ölümleri meme kanseri ölümlerini geçiyor!

Yapılan bir araştırmaya göre, Avrupalı kadınlar arasında kansere bağlı ölümlerde akciğer kanseri meme kanserinin önüne geçmeye başladı. İngiltere ve Polonya'da kadınlar arasında akciğer kanseri ölümleri öne geçmiş durumda.

Annals of Oncology adlı tıp dergisinde yayımlanan rapora göre bu artış 1960 ve 70'lerde kadınlar arasında sigaraya başlamanın yaygınlık kazanmasına bağlanıyor ve akciğer kanserine bağlı ölümlerde artışın birkaç yıl daha devam edeceği, fakat Avrupalı kadınlar arasında sigaraya başlama oranının bugün azalmış olması nedeniyle zamanla düşüş göstereceği tahmin ediliyor.

2013'te 82,640 Avrupalı kadının akciğer kanserinden, 88,886 kadının ise meme kanserinden hayatını kaybedebileceği tahmin ediliyor.

Fakat araştırmayı yürüten Profesör Carlo La Vecchia ve ekibi, 2015'te akciğer kanserine bağlı ölümlerin daha fazla söylüyor.



Pankreas kanseri azalmadı



Avrupa Birliği'nin genelinin yanısıra ayrı ayrı Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya ve İngiltere'deki kanser vakalarının incelendiği araştırmada ortalama ömür süresi uzadığı için giderek daha fazla sayıda insanda kanser hastalığı tespit edilirken, kansere bağlı ölümlerde ise azalma gözlendi.

Ama bu azalmaya karşın kadınlar arasında akciğer kanserine bağlı ölümlerde artış tespit edildi.

Pankreas kanseri için etkili bir tedavi olmadığından, bu tür kansere bağlı ölümlerde herhangi bir düşüş kaydedilmedi.

Milano Üniversitesi'nden Prof. La Vecchia bu durumun kaygı verici olduğunu belirtiyor ve şöyle devam ediyor: "Daha az sayıda insan sigara içiyor olsa da gelecekte düşüş göstermeyen tek kanser türü pankreas kanseri. Bu kanser vakalarının üçte birine sigara ve diyabet neden oluyor. Geri kalan bölümün nedenini bilmiyoruz. Fakat yeni kuşaklar daha az sigara içtiği için akciğer kanserinden ölümlerin 2020-2025 yılları arasında azalmasını bekliyoruz."

(BBCTürkçe)