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Politika

Akademisyenlerden CHP'ye 'dokunulmazlık' çağrısı: Özgürlük Nöbeti'ne gelen üyelerinize karşı sorumlusunuz

HDP’nin AYM’ye başvuru yapabilmesi için 110 milletvekilinin imzasına ihtiyacı var

03 Haziran 2016 10:56

Barış bildirisine imza attıkları için hapis yatan akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Doç. Dr. Kıvanç Ersoy, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı ve Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya, CHP’li milletvekillerini, dokunulmazlıkları kaldıran yasanın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gönderilmesi için imza vermeye çağırdı. "Güneydoğu'da çatışmalardan etkilenen diğer bölgelerde akademik nöbet tutacakların" dair bir açıklama yayımladıktan sonra 'Barış Bildirisi'ne imza attıkları için tutuklanan dört akademisyen çağrı metni yayımladı. Tutuklu oldukları döneme dikkat çeken metinde "Özgürlük Nöbetleri’ne katılan, destek olan tüm CHP üyelerine, desteklerini hep hissettiğimiz CHP’li kadınlara ve gençlere karşı sizler de sorumlusunuz!" ifadeleri yer aldı. Meclis’te 59 milletvekili bulunan HDP’nin dokunulmazlıkları askıya alacak anayasa değişikliğini iptaline dair AYM’ye başvuru yapabilmesi için 110 milletvekilinin imzasına ihtiyacı var.

 

Suça ortak olmayın

 

Cumhuriyet gazetesinden Hilal Köse’nin haberine göre, dört akademisyenin imzasının olduğu çağrı metninde şu ifadeler yer alıyor: “Bizler tutukluyken, cezaevi önlerindeki ‘Özgürlük Nöbetleri’ne katılan, destek olan tüm CHP üyelerine, desteklerini hep hissettiğimiz CHP’li kadınlara ve gençlere karşı sizler de sorumlusunuz! Demokrasinin ve çoksesliliğin olmazsa olmazı olan dokunulmazlıkların kaldırılmasının önündeki son engelin sizlerin sessiz kalmasıyla aşılmasına izin vermeyin! Türkiye, akademisyenlerin, avukatların, işçilerin, öğrencilerin, gazetecilerin sık sık gözaltına alındığı, hatta tutuklanabildiği bir ülke haline getirildi. Bu gidişatın sonunda şimdi de milletvekillerinin bile tutuklandığı, demokrasinin, ifade özgürlüğünün tamamen yok edildiği bir Türkiye inşa ediliyor. Bu suça ortak olmayın.

“Bizler cezaevindeyken CHP milletvekillerinin önemli bir bölümü, il ve ilçe teşkilatları bizlere büyük destek verdiler ve ifade özgürlüğümüzün yanında durdular. 20 Mayıs günü mecliste yapılan oylamada CHP milletvekillerinin önemli bir bölümünün hukukun yanında tavır alarak, anayasaya aykırı bir şekilde bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmayı amaçlayan yasaya ‘Hayır!’ dediklerine tanıklık ettik. Bizler barış ve demokrasi için mücadele eden akademisyenler olarak, siz CHP milletvekillerini, yasanın Anayasa Mahkemesi’ne gitmesini sağlayacak imzaları vermeye davet ediyoruz. 110 imzaya ihtiyaç var! Bir imza da siz atın!”

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