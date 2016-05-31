AYM dokunulmazlıklarla ilgili başvuruyu 3 Haziran'da görüşecek

Anayasa Mahkemesi, HDP ve CHP milletvekillerinin, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliğine ilişkin kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvurunun ilk incelemesini 3 Haziran Cuma günü yapacak.

Anayasa Mahkemesi (AYM) heyeti, CHP ve HDP milletvekillerinin "dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliğine ilişkin iptal ve yürürlüğün durdurulması istemi"ni incelemeye aldı. Dosyayla ilgili görevlendirilen raportör incelemesini tamamladı. Raportörün raporunda, başvuruların "görevsizlik nedeniyle reddedilmesi" yönünde görüş belirttiği öğrenildi. Raporun bağlayıcılığı bulunmuyor.

HDP ve bazı CHP milletvekilleri, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliğine ilişkin kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Yüksek Mahkemeye başvurmuştu. Başvuruların, Anayasa'nın 85. maddesi uyarınca yapıldığı bildirilmişti.