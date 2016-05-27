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Barış Bloku'ndan HDP ve CHP milletvekillerine çağrı: Dokunulmazlık kararının iptali için AYM'ye başvurun

"Savaş değil barış, diyen 110 milletvekilinden biri olun"

AKP&#39;li milletvekilleri dokunulmazlık oylamasında kahkaha atarak poz vermişti

27 Mayıs 2016 13:41

Barış Blokuodağında HDP milletvekillerinin bulunduğu dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifinin 376 evet oyu ile Meclis'ten geçmesine ilişkin olarak, HDP ve CHP milletvekillerine kararın iptali için "Anayasa Mahkemesi'ne başvurun" çağrısı yaptı.

“Hayır, diyen vekillere sesleniyoruz" denen bildiride, "Kürt sorununun Meclis çatısı altında çözülme yolunun kapatılmasına; barış zemininin yok edilmesine izin vermeyin. Açıkça anayasaya, temel hak ve özgürlüklere aykırı olan bu hukuksuzluğun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurun. Bunun için gerekli imzayı veren 110 milletvekilinden biri olun" ifadeleri kullanıldı. 

Barış Bloku'nun "Barış umutlarının dinamitlenmesine izin verme; 'savaş değil barış' diyen 110 vekilden biri ol!" başlığıyla yayımlanan bildirisinin tam metni şöyle:

Bir grup milletvekilinin dokunulmazlıklarını toplu olarak kaldıran anayasa değişikliği mecliste kabul edildi.

Böylece vekillik görevini hakkıyla yerine getirmeye çalışan, temsil ettikleri milyonlarca seçmenin barış ve demokrasi taleplerini mecliste seslendiren başta HDP ve CHP milletvekilleri olmak üzere her türlü karşıt sesi susturmayı amaçlayan bu hukuksuzluk, anayasanın bir parçası haline getirildi.

“Hayır” diyen vekillere sesleniyoruz:

Tüm baskılara rağmen demokrasinin barışın ve vicdanınızın sesini dinleyerek hayır oyu kullandınız. Şimdi bir adım daha atma zamanı.

Kürt sorununun Meclis çatısı altında çözülme yolunun kapatılmasına; barış zemininin yok edilmesine izin vermeyin.

Onlarca milletvekilinin cezaevine yollanmasına, TBMM’nin Saray’a bağlı işlevsiz bir kuruma dönüşmesine seyirci kalmayın.

Açıkça anayasaya, temel hak ve özgürlüklere aykırı olan bu hukuksuzluğun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurun. Bunun için gerekli imzayı veren 110 milletvekilinden biri olun.

Kendi belirlediği bir başbakana bile tahammül edemeyen, yargıya doğrudan direktif vermekte hiç sakınca görmeyen, anayasayı açıkça ve devamlı olarak çiğneyen Saray’ın mutlak iktidar arzusuna yol vermeyin.

Tek adam diktası, savaş, ölüm, kin, nefret değil; çoğulculuk, özgürlük, demokrasi ve her şeyden önce BARIŞ istiyoruz!

 

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