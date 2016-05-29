Metin Feyzioğlu: Dokunulmazlık kalkarsa HDP sürgün parlamentosu kurar, dünya da bunu tanır

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, dokunulmazlıkların kalkması durumunda Selahattin Demirtaş ve HDP'li milletvekillerinin tutuklanabileceğine dikkati çekerek, "Dokunulmazlık kalkarsa HDP sürgün parlamentosu kurar, dünya da bunu tanır" dedi.

CNN Türk'te Hakan Çelik ile Haftasonu programına konuk olan Feyzioğlu, “PKK dokunulmazlıkların kalkmasını heyecanla bekliyor ve istiyor. Eğer düşmanınız bunu istiyorsa zaten bir soru işareti vardır” ifadesini kullandı.

Feyzioğlu, böyle bir durumda PKK’nın, etnik kökeni nedeniyle siyasi temsil hakkı elinden alınan ve özgürlük mücadelesi veren bir grup olarak, kendini dünyaya tanıtma şansı elde edeceğini söyledi. PKK’nın bir sürgün parlamentosu kuracağı yönünde işaretler olduğunu da söyleyen Feyzioğlu, hukuki olarak Rusya ve Suriye başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler’in de bu sürgün hükümetine destek vereceğinin altını çizdi.