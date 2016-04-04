Akademisyen Meral Camcı için de 7,5 yıl hapis cezası istendi

"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisinin imzacıları ve sonrasında aynı bildirinin arkasında olduğunu açıklayanlar arasında bulunan Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Savcılık, tutuklu Meral Camcı hakkındaki dosyanın daha önce tutuklanarak haklarında dava açılan üç akademisyenin dosyasıyla birleştirilmesini talep etti.

Cumhuriyet’in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcılığı, Meral Camcı hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Camcı hakkındaki dosyanın, daha önce haklarında dava açılan tutuklu akademisyenler Muzaffer Kaya, Esra Mungan ve Kıvanç Ersoy'un dosyasıyla birleştirilmesi talep edildi. Savcılık, onay için iddianameyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun onayına sundu. İddianame onaylanırsa Camcı hakkındaki dosya İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olduğu için ifadesine başvurulamayan Meral Camcı, 31 Mart'ta İstanbul Adliyesi'ne gelmişti. Savcılıkça ifadesi alınan Camcı tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul 3.Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Meral Camcı mahkemedeki ifadesinde, "Benim için her iki metnin de tek amacı barış sürecinin tesisinin ivedilikle sağlanmasıdır. Vatandaş ve akademisyen olarak bana düşen söz söyleme görevini ve sözümün arkasında durma ve takip görevini yapacağımı söylerim, bu bir suç değildir. Eleştirileri dile getirmek suç değildir. İfade özgürlüğümü kullandığımı düşünüyorum" diyerek suçlamayı reddetmişti.

Ne olmuştu?

Güneydoğu’daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 1128 akademisyen arasında yer alan Camcı akademisyen Meral Camcı hakkında daha önce yakalama kararı çıkarılmış ama yurt dışında olması sebebiyle ifadesi alınamamıştı. Paris’ten Türkiye’ye dönen Camcı, savcılık ve nöbetçi mahkemedeki ifadelerinin ardından tutuklanmıştı. Camcı’yla birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer akademisyenler; Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya, Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy ise 15 Mart’ta tutuklanmıştı.