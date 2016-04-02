Tutuklu akademisyen Meral Camcı’dan: Barış için duvarları zorlamaya devam

'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriye imza atan ve ortak basın toplantısı düzenlediği 3 akademisyen arkadaşı ile birlikte 'örgüt propagandası' suçlamasıyla tutuklanan Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı'dan mesaj geldi.

Camcı, tutuklu bulunduğu Bakırköy Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajda, “Siz dışarıdan biz içeriden duvarları zorlamaya devam. Görünen o ki, oldukça uzun zaman sürecek, olsun, tuğla tuğla ilerleyeceğiz. Barış, eşitlik ve özgürlük bizim için, tüm emek ve demokrasi güçleri için, halklar için birer talep olmaktan çıkıp hakikatimiz haline gelecek. Dışarıda da içeride de yalnız değiliz. Dayanışmayla.” dedi.

Ne olmuştu?

Güneydoğu’daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 1128 akademisyen arasında yer alan Camcı akademisyen Meral Camcı hakkında daha önce yakalama kararı çıkarılmış ama yurt dışında olması sebebiyle ifadesi alınamamıştı. Paris’ten Türkiye’ye dönen Camcı, savcılık ve nöbetçi mahkemedeki ifadelerinin ardından tutuklanmıştı. Camcı’yla birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer akademisyenler; Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya, Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy ise 15 Mart’ta tutuklanmıştı.