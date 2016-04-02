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Tutuklanan son akademisyen Meral Camcı da Metris Üniversitesi'nde

Meral Camcı "Bu suça ortak olmayacağız" metni imzacısıydı

02 Nisan 2016 11:38

Güneydoğu’daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 1128 akademisyen arasında yer alan ve tutuklanan son akademisyen Meral Camcı Metris Cezaevine yerleştirildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, tutuklanan akademisyenlere destek olmak amacıyla, gönüllü bir grup tarafından “Susma. Sustukça MetrU sana gelecek” sloganıyla Metris Üniversitesi (MetrU) sitesi kuruldu. Katıldıkları bir televizyon programında konuşan Metris Üniversitesi Sözcüsü Vefik İrsiz bütün memleketi Metris Üniversitesi suretinde yeniden yaratma projesinin dört nala yol aldığının altını çizerek şöyle konuştu:

“Metrulu öğrenci, hoca ve yurttaşlarımızı da bir an önce bize katılmaya yürekten davet ederiz. Zira, unutmayınız, ‘MetrU’ çünkü zorundasınız” ifadelerini kullandı. Metris Üniversitesi’nin tanıtımında şu ifadeler kullanılmakta: “Temelleri 12 Eylül 1980 tarihinde atılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı arasındaki özel protokol ile hayata geçirilen Metris Üniversitesi (Metru), istisnai bir yükseköğrenim projesidir."

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