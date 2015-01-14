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Dünya

AirAsia uçağının gövdesi bulundu

Endonezya'dan Singapur'a giderken kaybolan uçağın yolcu ve mürettebat cesetlerinin çoğunun hâlâ sualtındaki gövde kısmında olduğu sanılıyor

14 Ocak 2015 21:51

Aralık ayında düşen AirAsia uçağının gövdesi Cava Denizi'nde bulunarak, fotoğrafları çekildi. Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen, Singapur'a ait bir araştırma robotunun çektiği fotoğrafları Facebook hesabından yayınladı.

BBC Türkçe'deki habere göre, Hen, enkazın yan tarafında görülen yazıların AirAsia uçağına ait olduğunu doğrulandığını belirtti.

28 Aralık'ta Endonezya'dan Singapur'a giderken kaybolan uçakta toplam 162 kişi vardı.

Şimdiye kadar çok sayıda ceset çıkarılmasına rağmen, yolcu ve mürettebat cesetlerinin çoğunun hâlâ sualtındaki gövde kısmında olduğu sanılıyor.

Daha önce de uçağın kuyruk kısmı ile kara kutusu bulunmuştu.

Kazanın nedenini tespit etmek için kara kutu üzerinde yapılan inceleme de sürüyor. Uzaktan kumanda ile yönetilen araçla çekilen fotoğraflarda AirAsia'nın "Artık herkes uçabilir" şeklindeki sloganı da görülüyor.

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