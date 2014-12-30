Kayıp Airasia uçağının parçaları bulundu; 40'tan fazla ceset çıkarıldı

Endonezyalı yetkililer, 162 yolcusuyla Pazar günü kaybolan AirAsia uçağının arama çalışmalarında Cava denizi üzerinde uçağa ait olduğu düşünülen parçalara rastladıklarını açıkladı. Endonezya donanması, 40'tan fazla ceset çıkardığını açıkladı.

Borneo adasının yakınlarında, uçağın enkazı olduğu düşünülen bazı parçaların ve bir cesedin deniz üzerinde yüzdüğü belirtildi.

Endonezyalı yetkililer, bu parçaların şimdiye kadar arama çalışmalarında bulunan en önemli bulgular olduğunu söyledi ve bulunan parçaların ve cesedin kayıp uçağa ait olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Fransız haber ajansı AFP, Endonezya Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Djoko Murjatmodjo'nun "yolcu kapısı" ve "kargo kapısı" gibi önemli parçalar bulunduğunu aktardı. Murjatmodjo'nun "Şimdilik enkazın AirAsia uçağına ait olduğu teyit edilebilir" dedi.

Murjatmodjo, enkazın Endonezya'ya bağlı Pangkalan Bun bölgesinin yaklaşık 160 kilometre güneybatısında bulunduğu sözlerine ekledi.

Endonezyalı yetkililer, bir basın toplantısı ile enkaz ve ceset görüntülerini gösterdi.

Yetkililer tüm kaynakların enkazın bulunduğu bölgeye aktarıldığını, deniz üzerindeki yüzen parçaların ve cesedin ise Pangkalan Bun'a götürüldüğünü söyledi.

Fotoğrafları gören yolcu yakınlarının şoke olduğu gözlemlendi.

Daha önce de uçağın radarla bağlantısının kesildiği bölgede bir adadan dumanların yükseldiği yolundaki haberler gelmiş, bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

Endonezya'nın Surabaya kentinden Singapur'a giderken Pazar sabahı kaybolan Airbus A320-200 tipi uçağın bulunması için başlatılan çok uluslu arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Arama operasyonları denizde ve karada 13 bölgeyi kapsayacak şekilde genişletildi.

Cava denizindeki arama çalışmalarına bölge ülkelerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Avustralya da destek veriyor.

Uçağın pilotu, bağlantı kesilmeden önce kötü hava koşulları nedeniyle rotayı değiştirmek istemişti.

Endonezyalı yetkililer, hava trafiğin pilotun uçağın rotasını sola çevirmesine izin verdiğini, iki-üç dakika sonra da yükselme onayının verildiğini ancak pilottan cevap alınamadığını söyledi.

40'tan fazla ceset çıkarıldı

Pazar günü 162 yolcusuyla kaybolan AirAsia uçağının enkazı ve bazı yolcuların cesetleri Endonezya açıklarında bulundu. Endonezya donanması, 40'tan fazla ceset çıkardığını açıkladı.

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Kurumu (BASARNAS), uçağın enkazının denizin 25-30 metre dibinde olduğunu ve cesetlerin çıkarılması için 11 dalgıçın görev yapacağını açıkladı. Endonezya donanması, 40'tan fazla cesetin sudan çıkarıldığını söyledi.

Bölgede uçuş yapan kurtarma uçakları denizin dibinde uçağın gölgesini tespit etti. Dalgıçlar cesetleri bu bölgeden çıkaracak. BASARNAS Başkanı Bambang Soelistyo'nun basın açıklaması esnasında suda yüzen cesetlerin gösterilmesi, açıklamayı izleyen bazı kazazede yakınlarının fenalaşmasına neden oldu.

Endonezya televizyonları sabah saatlerinde deniz yüzeyinde uçak enkazına ait parçalar görüldüğünü duyurmuştu. Kısa süre sonra Endonezya Sivil Havacılık Kurumu, kalıntıların kaybolan QZ8501 uçağına ait olduğunu söylemişti. Endonezya donanması da enkazın yakınlarında cesetler gördüklerini aktarmıştı.

155 yolcu, 7 mürettebat

AirAsia'ya ait Airbus A320-200 tipi uçak, Endonezya'nın Surabaya Adası'ndan Singapur'a giderken Pazar günü kaybolmuştu. Uçağın pilotu, kule ile son konuşmasında kötü hava koşulları nedeniyle rotasını değiştirmek için izin istemişti.

Uçakta 7 mürettebatın yanı sıra 137 yetişkin, 17 çocuk ve bir de bebek bulunuyor. 149 Endonezyalının yanı sıra bir İngiltere, bir Malezya, bir Singapur ve üç de Güney Kore vatandaşı yer alıyor.

Bu yıl üçüncü

Endonezya AirAsia'nın hisselerinin yüzde 49'u Malezya AirAsia'ya ait. Malezya bağlantılı havayolu şirketleri bu yıl üçüncü kez yolcu uçaklarını kaybetti.

8 Mart 2014'te Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur’dan Çin’in başkenti Pekin’e gitmek üzere 239 kişiyle havalandıktan sonra kaybolan Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağı MH 370 ardından iz bırakmadan kaybolmuş, 25 ülkenin arama çalışmalarına rağmen uçağın enkazı dahi bulunamamıştı.

17 Temmuz'da ise yine Malezya Havayollarına ait MH17 yolcu uçağı Ukrayna'nın doğusunda vurularak düşürülmüş, uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.