AirAsia kurbanlarına ulaşılmaya başlandı



Endonezyalı meteorologlar, Cava Denizi'nde perşembe günü dalgaların 3 ila 4 merteye yüksekliğe ulaştığını, rüzgarın hızının ise saatte 70 kilometreyi bulduğunu açıkladı. Kötü hava koşullarının gelecek günlerde de devam etmesinin beklendiği belirtilirken, arama çalışmalarının zorlaştığı ifade edildi.

Arama çalışmalarında, pazar günü düşen uçakta bulunan 162 kişiden perşembe gününe kadar dokuz kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kimliği teşhis edilen bir kurbanın, ailesine teslim edildiği belirtildi.

'Denize inmiş olabilir'

Surabaya Adası'ndan Singapur'a giderken irtibatı kesilen ve denize düştüğü tahmin edilen QZ8501 sefer sayılı Airbus A320-200 tipi uçağın, neden denize düştüğü henüz aydınlatılamadı. Endonezya Ulaştırma Bakanı Cusman Seyfi Cemal uzmanların verdiği bilgilere dayanarak, pilotun acil durum nedeniyle denize inmeyi başarmış ancak uçağın sonra dev dalgalar nedeniyle batmış olabileceği üzerinde durduklarını açıkladı.

Bazı uzmanlar ise çok düşük bir hızda gitmesi ya da çok dik havalanması nedeniyle uçağın düştüğü ihtimali üzerinde duruyor. Ancak pilotun neden acil durum sinyali vermediği belirsizliğini koruyor. Kara kutunun bulunması durumunda, kazanın aydınlatılması bekleniyor. Medyada yer alan haberlerde, kara kutunun bulunmasının ise günler alabileceğine yer veriliyor.