AirAsia uçağı kötü hava şartları yüzünden düştü

Endonezya'da meteoroloji ajansı AirAsia uçağının düşmesinin en büyük nedeninin kötü hava koşulları olduğunu açıkladı. Ajansın açıklamasında yapılan ilk incelemenin dondurucu havanın motorun bozulup durmasına neden olduğunu gösterdiği belirtildi.

AirAsia uçağı, Pazar günü Singapur'dan Endonezya'ya giderken içindeki 162 yolcuyla ortadan kaybolmuştu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ajans, uçağın muhtemelen bir fırtınanın içine düştüğünü ve dondurucu hava koşullarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Ajansın araştırma biriminin başındaki isim Edvin Aldrian, bu durumun uçağın düşmesindeki en büyük etken olduğunu söyledi.

Aldrian, "Bu hava koşulları uçağın motorlarını bozup durdurabilir, dondurabilir ve uçağın makine aksamını bozabilir" dedi.

Bu arada Cumartesi günü Endonezyalı yetkililer, düşen AirAsia uçağının arama çalışmalarını yürüten ekibin, Cava Denizi'nde uçağın enkazının parçaları olduğu düşünülen 'dört büyük cisim' bulduklarını açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarını yürüten Endonezya Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Bambang Soelistyo, uzaktan kumandalı bir deniz altı aracının su altından görüntü almak için deniz yüzeyinden dibe doğru indirildiğini söyledi.

Bununla birlikte kötü hava koşulları ve denizin dalgalı olması arama kurtarma çalışmalarının aksamasına neden oluyor.

Uçakta 137 yetişkin yolcu, 17 çocuk ve bir bebekle, iki pilot ve beş kabin görevlisi vardı.

Yolcuların çoğu Endonezyalıydı.

Uçağın bazı parçaları Salı günü bulunmuştu.

Pazar günü izinsiz uçmuş

Cuma günü kazanın meydana geldiği Pazar günü izinsiz uçtuğu ortaya çıkmıştı.

BBC'nin edindiği bilgiye göre, Endonezya hükümeti uçağın sahibi AirAsia Hava Yolları'na Surabaya-Singapur hattında sadece haftada dört gün uçuş izni vermişti. Pazar ise bu günlerden biri değildi.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle şirketin bu hattaki tüm uçuşlarını dondurdu.

162 kişiyle Endonezya'dan Singapur'a giderken düşen uçağın gövdesinin parçalanmadan deniz tabanına inmiş olabileceği belirtiliyor. Şu ana kadar yapılan arama çalışmalarında toplam 30 kişinin cesedine ulaşılabildi.

Uçağın gövdesinin parçalanmamış olması durumunda kalan yolcuların ve mürettebatın deniz dibindeki uçağın içinde olabileceği düşünülüyor.

Uçak neden düştü?

Airbus A320 tipi uçağın pilotu, kaza günü hava trafik kontrol merkeziyle yaptığı son görüşmelerde ileride yoğun bulutlar olduğunu söylemiş ve yükselmek için izin istemişti. Ancak yüksek irtifada yoğun

Trafik olduğu için merkez pilota yükselme izni vermemişti.

Aramalar devam ediyor. Cuma günü 7 kişinin daha cesedi Cava Denizi'nde bulundu.

Düşen uçakla ilgili soruşturmayı yürüten Endonezyalı hava güvenlik uzmanı Toos Saniotoso Amerikan Associated Press haber ajansına yapıtğı açıklamada, "Her türlü olasılığı göz önünde bulunduruyoruz.

Operasyonel gelişmeler, pilotaj hatası, teknik aksaklıklar, kontrol merkezi ve diğer tüm olasılıklar detaylı olarak inceleniyor" dedi.

Kazayla ilgili ortaya atılan bir tez ise pilotun denize inmiş olabileceği yönündeydi.

İlk bulguları değerlendiren bazı uzmanlar pilotun uçağı denize indirmesinden sonra fırtınalı denizde alabora olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Uçağın karakutusunun bulunmasının kaza nedenini de aydınlatması ümit ediliyor.

Kaza bölgesi batık gemilerle dolu

Arama çalışmalarını zorlaştıran bir diğer konu ise uçağın düştüğü bölgenin İkinci Dünya Savaşı Pasifik cephesinin önemli deniz çatışmalarına sahne olmuş bir yer olması.

Sonarla yapılan aramalarda ekiplerin aldığı bazı metal sinyallerinin batık gemilerden geldiği belirtildi.

1942 yılında Hollanda, ABD, İngiliz ve Avustralya güçleri Japon donanmasına karşı Cava Denizi'nde çarpışmış ve müttefiklerin 8 savaş gemisi 2 bin 300 kişilik mürettebatıyla birlikte batmıştı.