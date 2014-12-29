Kayıp AirAsia uçağı Java Denizi'ne düştü iddiası

Endonezya Ulaştırma Bakanlığının açıklamasında, uçağın Kalimantan ile Java Adası arasında bulunan Java Denizi üzerinde düştüğünün tahmin edildiği, arama çalışmalarının Singapur, Avustralya ve Malezya ile ortak yürütüldüğü bildirildi.

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu Başkanı F. Henry Bambang Sulistyo'nun yaptığı açıklamada da havanın kararması nedeniyle durdurulan arama çalışmalarına yarın sabah tekrar başlanacağı kaydedildi.

Öte yandan haberin duyulmasının ardından Surabaya Havaalanı'na gelen uçaktaki yolcuların yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Saatlerdir havaalanında bulunan yolcu yakınları gözyaşları içinde ilgililerden haber bekliyor.

Asya'da ekonomik fiyatıyla en çok tercih edilen havayolu şirketlerinden olan AirAsia ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir kaza rapor edilmediği belirtiliyor.

Surabaya Adası'ndan Singapur'a giden yolcu uçağıyla yerel saatle 07.24'te irtibat kesilmişti. Uçakta 155 yolcu ve 7 kişilik mürettebat bulunuyordu.