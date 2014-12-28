155 yolculu, 7 mürettebatlı AirAsia uçağı kayboldu!

Endonezya'dan Singapur'a giden AirAsia havayollarına ait bir yolcu uçağı içindeki 155 yolcu ve 7 mürettebatla kayboldu. Yetkililer arama çalışmalarının bugün için durdurulduğunu açıkladı.

Malezya merkezli havayolu şirketi AirAsia, Twitter'dan paylaştığı mesajla QZ 8501 uçuş numaralı Airbus tipi yolcu uçağıyla irtibatın, sabah yerel saatle 07.24'te kesildiğini duyuldu.

Endonezya ordusuna ait askeri uçaklar, Cava Denizi'nde arama başlattı.

Uçağın havalandıktan yaklaşık 45 dakika sonra kaybolduğu bildirildi.

Endonezya'nın Surabaya kentinden yerel saatle 05.20'de havalanan uçağın, 08.30'da (TSİ 02.30) Singapur'a inmesi bekleniyordu.

Havayolu şirketi, uçağın kötü hava koşulları nedeniyle 'rotasından sapmayı talep ettiğini' belirtti.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, pilotun bulutlardan kaçınmak için 38 bin feet (11 bin metre) yüksekliğe çıkmak için izin istediğini duyurdu. Mürettebatın herhangi bir olumsuz durumla ilgili çağrıda bulunmadığı ifade edildi.

Şirket yazılı açıklamasında, uçakta 16'sı çocuk, 1 bebek toplam 155 yolcu ve iki pilot ile beş kabin personeli bulunduğunu duyurdu.

Çoğu Endonezyalı olan yolcuların arasında üç Güney Kore, bir Fransa, bir Malezya ve bir de Singapur vatandaşı bulunuyor.

Cava semalarında kayboldu

Yerel medyaya konuşan Endonezya Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi Hadi Mustafa, uçağın Cava Denizi'nde Kalimantan ve Cava arasında seyrederken kaybolduğunu söyledi.

AirAsia başkanı Tony Fernandes Twitter'da paylaştığı mesajda "Tüm dualarınız için teşekkürler. Güçlü olmalıyız" dedi.

Uçağın ait olduğu AirAsia Indonesia şirketinin, güvenlik endişeleri nedeniyle 2007 ve 2010 yılları arasında Avrupa Birliği ülkelerine uçuşu yasaklanmıştı.

AirAsia'nın daha önce hiçbir uçağı kaybolmadı, fakat bu yıl Malezya'nın ulusal havayolu şirketi Malaysia Airlines'a ait bir uçak kaybolurken, bir uçak da Ukrayna'nın doğusunda vurularak düşürüldü.

Havayollarına ait MH370 sefer sayılı Kuala Lumpur-Pekin uçağı 239 yolcu ve mürettebatıyla Mart ayında kaybolmuştu. Uçağın enkazının Hint Okyanusu'nun güneyinde olduğu düşünülüyor fakat henüz yeri tespit edilmedi.

MH17 sefer sayılı uçak da Temmuz ayında Ukrayna'nın doğusunda vurularak düşürüldü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetti.