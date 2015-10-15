Ailesi 24 gündür Aziz Güler'in cenazesi için bekliyor

Rojova'da IŞİD ile girdiği çatışmada hayatını kaybeden Aziz Güler’in ailesi 23 gündür cenazelerinin kendilerine verilmesini istiyor. Güler’in ailesi cenazelerinin kendilerine teslim edilmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu.

Evrensel’de yer alan habere göre; Suruç Kaymakamlığı’ndan Anayasa Mahkemesi’ne kadar birçok kuruma cenazelerinin Türkiye’ye getirilmesi için başvuruda bulunan aileye olumsuz cevap verildi.

Çocuklarının cenazesini kendilerine teslim edilmesini isteyen aile konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdı. Müracaat hakkında bilgi veren avukat Sinan Varlık, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açısından açık bir ihlal var. Bu hukuksuzluğa son verilmesini istiyoruz. Ailenin, sevdiklerinin, arkadaşlarının mağduriyetine son verilmesi için başvuruda bulunduk. Umutluyuz, olumlu bir karar bekliyoruz. Bu olumlu kararı aldıktan sonra da Suruç Kaymakamlığı'na yeniden başvuruda bulunacağız” dedi.