AİHM kararları artık Türkçe'de okunabilecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) karar özetleri İngilizce, Fransızca, Almanca, Lehçe ve Rusça'nın ardından Türkçe karar özetlerine de AİHM sitesinden ulaşılabilecek.

Bilgi notları AB, ayrımcılık, iş hayatı, cezaevleri, ceza hukuku, çocuklar ve ebeveynler, sağlık, sınır dışı etme gibi başlıklara göre ayrılmış durumda. Bilgi notları ile gazeteciler, yetkili makamlar ve halk arasında, mahkemelerin belli konulardaki kararları hakkında farkındalığın artırılması; toplumların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarına ulaşması hedefleniyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihat veritabanının Türkçe versiyonu bugün Strasbourg'da Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de katıldığı bir törenle hizmete girdi. Törende Antakya Medeniyetler Korosu da Türkçe, Arapça, Fransızca ve İbranice parçalardan oluşan bir mini konser verdi. Törende bir konuşma yapan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AİHM veritabının "Türkiye'nin savunma reflekslerini değiştireceğini ve sadece Türkiye hakkındaki kararların değil, diğer ülkelerle ilgili içtihat değeri taşıyan kararların da Türkçe'ye çevrileceğini" söyledi.

AİHM Başkanı Dean Spielmann, Türkçe veritabanının hizmete girmesi üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Mahkeme; karar ve yayınlarımızın pek çoğunun tercüme edilmesi de dâhil olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nın, içtihatları yayma faaliyetlerimize sağladığı destek seviyesinden etkilenmiştir. Bunların tümü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ulusal düzeyde daha etkin bir şekilde uygulanmasına büyük katkıda bulunmaktadır ve diğer Devletlere örnek teşkil edebilir” ifadelerine yer verildi.

Veritabanının Türkçe'ye çevrilmesi fikri AİHM ile Türk hükümeti arasında son yıllarda başlatılan yoğun diyalog çerçevesinde doğdu. Kısmen Türk hükümetinin gönüllü katkısıyla finanse edilen Türkçe veritabanıyla Türk yargıç, savcı ve avukatlarının AİHM içtihatlarını daha iyi özümsemeleri ve kullanabilmelerini hedefleniyor.