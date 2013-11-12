AİHM'den Türkiye'ye 'köy bombalama' cezası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bugün "Benzer ve Diğerleri Türkiye'ye karşı" davasında Türkiye'nin 26 Mart 1994'te Şırnak'ın Kuşkonar ve Koçağlı köylerinin bombalanmasından sorumlu olduğunu karara bağladı.

AİHM'in karar'ında, "korucu köyleri olmayı" reddettikleri gerekçesiyle Türk ordusuna ait askeri uçakların Şırnak'ta bulunan Kuşkonar ve Koçağılı köylerini bombaladığı, Davacı Benzer'in 30'dan fazla yakın akrabasını öldürdüğü, davacıların bazılarını yaraladığı ve malları ile çiftlik hayvanlarını imha ettiği ifade edildi. 2006 yılında açılan davanın iddianamesine göre, Türk hükümeti ise davaya konu olan saldırıların PKK tarafından düzenlendiğini öne sürdü.

AİHM bugünkü oturumunda karara bağladığı davada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2, 3 ve 38'inci maddelerinin ihlal edildiğine hükmetti.

Türkiye 38 davacıya toplam 2 milyon 305 bin euro tazminatın yanı sıra 5 bin 700 euro mahkeme masrafı ödemeye mahkum etti.