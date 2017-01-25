Ahmet Ümit: Güzel Türkçemizin en güzel kelimelerinden biridir HAYIR!

Sanatçılardan futbolculara kadar birçok isim, yayınladıkları videolarla ve sosyal medya hesaplarından anayasa değişikliği referandumunda ne oy vereceklerini açıklamaya başladı. Rıdvan Dilmen, Murat Boz, Arda Turan Burak Yılmaz gibi bazı isimler hazırladıkları videolar aracılığıyla ‘Evet’ çağrısı yaparken, sunucu Metin Uca, oyuncular Meltem Cumbul ve Barış Atay gibi isimler ise ‘Hayır’ diyeceğini açıkladı. Yazar Ahmet Ümit dolaylı yoldan “Hayır” içerikli paylaşımda bulundu.



Ahmet Ümit, Twitter hesabından “Güzel Türkçe'mizin en güzel kelimelerinden biridir HAYIR. Hayırlı sabahlar, hayırlı günaydınlar…” diye yazdı.