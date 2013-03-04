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Politika

Ahmet Türk: Tutanakları sızdırmak ahlâksızlıktır

İmralı tutanaklarının basına yansımasını 'ahlaksızlık' olarak niteleyen Ahmet Türk, bu konuda sorumluklarının ortaya çıkması durumunda özür dilemeye hazır olduklarını söyledi

04 Mart 2013 03:20

Kuzey Irak'a giden BDP-DTK heyetinde bulunan Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, İmralı tutanaklarının sızdırılmasını ahlaksızlık olarak niteledi.

Erbil'deki basın toplantısında, "Sorumluluğumuz varsa özür dileriz" diyen Türk, "Çözüm için umutluyuz, hükümetin oyalama niyetinde olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk ve BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'la birlikte basının karşısına çıkan Türk, çekincelerini de dile getirdi.
Türk, BDP bürosunda yaptığı basın toplantısında, çözüm süreci kapsamında Süleymaniye ve Erbil'de yaptıkları görüşmeleri değerlendirdi.

Sürecin henüz başında olduklarını, Kürtler açısından bu sürecin başlatılması ve ciddi bir şekilde ele alınması konusunda herhangi bir kuşkunun olmadığını dile getiren Ahmet Türk, başta BDP olmak üzere Kandil'in ve bütün Kürt tarafının bu konuda endişelerinin henüz ortadan kalkmadığını ifade etti.

 

'En büyük sorumluluk bizim'

 

Meseleye, güven verici bir ortamı sağlayacak noktada yaklaşılması gerektiğine dikkati çeken Türk, ''Elbette ki başta da söyledik en büyük hassasiyet belki bize düşüyor. Bu hassasiyeti göstereceğiz. Sonuç olarak barış isteyen özellikle Kürt sorununun çözümünü isteyen Kürtlerin de tatmin olabileceği güven duyabileceği bir ortamın sağlanması konusunda herkesin böyle bir mantıkla, böyle bir sorumlulukla bu sürece yaklaşması gerekiyor'' dedi.

 

'Kandil'in tutumu'

 

''Asla ve asla bu sürecin Kürtler tarafından bozulmasına Kürt tarafı, izin vermeyecek'' diyen Türk, İmralı'dan gönderilen mektubun Kandil'e ulaştığını, onların da düşüncelerini ortaya koyarak taleplerini ileteceklerini söyledi.

''Yani biz bugün her şey tamam dersek de toplumu da halkı da yanıltmış oluruz'' ifadelerini kullanan Türk, Kandil'in İmralı'nın aldığı kararları destekleyecek bir tavır alacaklarına inandığını belirterek, ''Elbette eleştirileri de olacak talepleri de olacak o güvensizliğin ortadan kalkması için bazı şeyleri de görmek isteyecektir.'' diye konuştu.

 

'Özür borcumuz olur'

 

Ahmet Türk, 'İmralı Tutanakları' olduğu iddia edilen görüşme notlarının basına sızdırılmasını parti olarak ahlaksızlık olarak nitelendirdiklerini kaydederek, ''Bu yansımanın sürece zarar verdiğini ve zarar vermek istediği bir mantıkla gündeme geldiğini düşünüyoruz.

Başından beri söyledik barışı en fazla zorlayan, isteyen biziz. Asla ve asla parti olarak böyle bir şeyi yapmayız ve parti olarak bunu bir ahlaksızlık olarak değerlendiririz. Bunu da çok açık söylüyoruz. Ama elbette bunu araştıracağız, bir eksiğimiz varsa bir sorumluluğumuz varsa burada bu eksikliğimizden sorumluluğumuzdan dolayı halkımıza, sürece özür borcumuz olur. Bunu açık yüreklilikle gündeme getireceğiz'' dedi.

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