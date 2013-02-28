Hükümet: İmralı zabıtları örtüşmüyor BDP: Sızdıranlar 'Oslo'dakilerle aynı

Milliyet'te Namık Durukan imzasıyla yayımlanan haberde verilen "İmralı görüşme tutanakları"na hükümet kanadından açıklama geldi. Hükümet kaynakları, "Gazetede yer alan metin bizim elimizdeki verilerle birebir örtüşmüyor" dedi.

Milliyet gazetesinde yayımlanan Abdullah Öcalan, BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Cumartesi günü İmralı'da yaptığı görüşmenin tutanakları hakkında hükümet kaynakları, "Gazetede yer alan metin bizim elimizdeki verilerle birebir örtüşmüyor" dedi. Radikal'den Ömer Şahin'e bilgi veren kaynaklar, Abdullah Öcalan'a atfedilen bazı sözlerin İmralı yapılan görüşmede geçmediği, daha önceki görüşleri de içeren bir derleme olduğunu savundu. İlgili bakanlıklar ve MİT'in gazetede yer alan sözler ile İmralı görüşmelerinin resmi tutanağını karşılaştırmalı olarak incelemeye aldığı öğrenildi. İnceleme sonrası gerekli görülürse bakanlık tarafından bir açıklama yapılması düşünülüyor.

Milliyet Gazetesi'nin yayınladığı İmralı "görüşme tutanağı" AKP kanadında "İkinci Oslo" olarak da görüldü. Bu yayının sürece zarar verdiğini öne süren iktidar çevrelerinde, İmralı'ya giden heyette yer alan Altan Tan ile bir TV kanalı arasında yaşanan gerilime de dikkat çekildi. Öcalan'ın, Altan Tan, Gültan Kışanak ve Aysel Tuğluk'la ilgili söylediği iddia edilen sözlerin böyle bir tutanağı yayınlatmaya yol açtığını savunanlar da bulunuyor.

'Oslo görüşmelerini sızdıranlarla tutanakları sızdıranlar aynı çevreler'

Konuya ilişkin olarak bugün Meclis'te basın açıklaması yapan BDP'li İdris Baluken "Oslo'da kim sızdırarak sabote etmek istemişse, burada da aynı çevreler sızdırmıştır" dedi