Ahmet Şık, HDP'den istifa etti

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) istifa ettiğini açıkladı.

Şık, Twitter'dan duyurduğu istifasının açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP’den istifa ettim.

"1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun."

"Parti içi bürokrasi statüko yarattı, parti hantallaştı"

Şık, 24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP'den milletvekili aday gösterilmiş ve İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girmişti.

Gazeteci olan Ahmet Şık, HDP içindeki siyaset yapma tarzına ilişkin eleştirilerde bulunuyordu. HDP'nin 4. Olağan Kongresi öncesi Artı Gerçek'e verdiği söyleşide "HDP'deki parti içi bürokrasi statüko yarattı, parti hantallaştı" demişti.