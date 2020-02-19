Ahmet Şık: HDP politik bir çizgi tutturamadı, temennilerle yol alması mümkün değil

4. Büyük Olağan Kongresi’ne hazırlanan Halkların Demokratik Partisi'nde (HDP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, partisinin politik bir çizgi tutturamadığını belirterek, "HDP’nin sadece niyet beyanıyla, sonrasında sahip çıkamadığımız sözlerle, temennilerle yol alması pek mümkün değil" diye konuştu.

Ahmet Şık, partisine politika üretmekten kadro yetiştirmeye, örgütsel sorunlardan, parti içi oluşan bürokrasiye kadar bir dizi başlıkta eleştiri yönelterek, "Partinin var olan yapısal sorunları başta olmak üzere sorunlu alanlara/kişilere neşter vurarak bu problemleri ortadan kaldıracak bir değişimi başlatarak yola çıkmak gerek" diyor.

Şık’ın üzerinde durduğu başka bir sorun ise HDP’nin CHP’lileşmesi. Şık bu sorunu şöyle tanımlıyor: "HDP’deki parti içi bürokrasi ve bunun yarattığı statükoyla birlikte karşımıza çıkan tablo hantallaşma oluyor. Başka bir deyişle HDP için sorunun adını CHP’lileşme diye koymak yanlış olmaz."

Kongre’den beklentisinin geçmiş dönemi masaya yatırarak daha örgütlü, daha güçlü, daha organize bir mücadele yürütebilmenin zemininin nasıl sağlanabileceği ve ülkenin ve tüm yurttaşların meselelerine dair sözü ve çözüm önerileri olan bir politik çizgi olduğunu belirten Şık, “Bu dediğimi, kendimi de katarak söylüyorum, bir öz eleştiri olarak da kabul edebilirsiniz” değerlendirmesinde bulunuyor.

Ahmet Şık'ın Artı Gerçek'e verdiği röportaj için tıklayın.